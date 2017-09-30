Evde "altın vuruş" sonu oldu

ALINAN bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi 4084. Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte yaşayan E.B. (39), sabah saatlerinde vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte etti. Bir süre sonra fenalaşan E.B. için annesi ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri kalbi duran şahsa kalp masajı yaptı. Kalbi çalışan E.B., Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. E.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.B.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.