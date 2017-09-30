Evde "altın vuruş" sonu oldu

ALINAN bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi 4084. Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte yaşayan E.B. (39), sabah saatlerinde vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte etti. Bir süre sonra fenalaşan E.B. için annesi ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri kalbi duran şahsa kalp masajı yaptı. Kalbi çalışan E.B., Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. E.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
E.B.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.