Ev hayali için biriktirdiği para yangında kül oldu

ASLANBAŞAR köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evin içinde bulunan eşyaların tümü kullanılamaz hale geldi. 3 sene önce babasının evinden ayrılıp Siirt’e yerleşen ve geçen sene Güvenlik Korucusu olduktan sonra Aslanbaşar köyüne geri gelen Kamil Fidan kiralık ev bulamadığı için babasının evine yerleşti. 2 eşi ve 6 çocuğuyla babasının evine yerleşen Kamil Fidan bütün eşyasını bir odaya yerleştirdi. Ev yapmak için biriktirdiği 28 bin lirayı da bir yastığın içine koydu. Kamil Fidan, sabah saatlerinde eşi ve 3 çocuğu kahvaltı yaparken içeriden dumanların yükselmesi ile evde yangın çıktığın fark ettiklerini söyledi. Odun sobası bacasının tıkanmış olabileceğinden şüphelenen eşi Hamdiye Fidan dama çıktığı sırada odayı alevlerin aldığını gördü. 3 çocuğunun o sırada içeride olduğunu fark eden Hamdiye Fidan çocuklarını kurtarmak için alevlerin içine girip, çocuklarını çıkardıktan sonra köylülerden yardım istedi. Köylülerin yardımı ile yangının diğer odalara sıçramadan söndürülürken, Kamil Fidan’ın eşyalarının içinde bulunduğu oda tamamen yandı.

Ev yapmak için uzun zamandan beridir biriktirdiği 28 bin lirasının yastık içinde yandığını belirten Kamil Fidan, hayırsever vatandaşlar ve devletten yardım istediğini belirtti. Kamil Fidan; “6 çocuğum var. Siirt’ten taşındım evimi buraya getirdim. Babamın bir odasında yaşıyorum. Evimin bütün malzemesi bu odanın içinde yandı. Benim mal varlığım neyim varsa hepsi bu odadaydı. Benim 28 bin lira param da yastık içindeydi. O da yandı. Devletimizden bir yardım istiyorum. Ben bu kış ortasında hangi tarafa gideceğimi bilmiyorum. Gidecek bir yerimiz yok. Ben eşim ve çocuklarım, babam ve kardeşlerimle birlikte 15 kişi bu evin içinde yaşıyoruz” dedi.

Akciğer hastası olan ve Kamil Fidan’ın ikinci eşi olan Hamdiye Fidan 3 çocuğu ile içerideyken yangın çıktığın söyledi. Fidan, "Sabah saat 08.00 sıralarıydı. Çocuklarım kahvaltı yapıyordu. Duman çıkmaya başladı. Sobaya baktım, bacaya baktım duman çıkmıyordu. Dama çıkayım, belki oradan tıkanmıştır dedim. Gittim baktım bir şey yoktu. Aşağı indim içerisi daha fazla dumanla dolmuştu. Dumanın nereden geldiğini bilmiyordum. Bir daha dama çıktım merdivene daha varmadan çocuklar bağırmaya başladı. Geldiğim zaman çocuklarım alevlerin içerisindeydi. 3 çocuğum alevin içindeydi. Çocuklarımı alevlerin içinden çıkardım artık hiçbir şeyin farkında değildim. Yani alevin nasıl çıktığını, her tarafa nasıl yayıldığını anlamış değilim. Bir insanın içi yandığı zaman hiçbir şeyi fark edemiyor. Gözüme hiçbir şey gelmedi sadece çocuklarımı çıkardım. Bu kışın ortasında, bu karda hayırseverlerden ve devletimizden yardım bekliyoruz. Bu kışın ortasında bu kadar çocukla ortada kaldık. Mağdur olduk. Hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

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