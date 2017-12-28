Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Ev arkadaşına fidye tuzağı

Bahçelievler'de aralarında ev arkadaşının da bulunduğu kişilerce fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Dahham Mustafa kurtarıldı

Ev arkadaşına fidye tuzağı

Bahçelievler'de aralarında ev arkadaşının da bulunduğu kişilerce fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Dahham Mustafa kurtarıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 13:00
Ev arkadaşına fidye tuzağı
banner404

SURİYELİ Dahhan Mustafa, 24 Aralık Pazar Günü Bahçelievler’de çalıştığı iş yerinden ev arkadaşı Macit Davut ile gezmek için ayrıldı. Fatih'e giden ikili bir süre sonra Davut'un "arkadaşlarım olurlar" dediği, içerisinde 3 şahısın bulunduğu bir otomobile şehir turu için bindi.

Araçla gezinti halindeyken Davut bir süre sonra bir şeyi bahane edinerek araçtan indi. Daha sonra ise Mustafa araç içerisinde bulunan ve aracı kullanan şahıslar tarafından Başakşehir'de tehna bir bölgeye getirildi. Kendisini dövüp vücuduna elektrik vererek işkence yapan 3 kişi bir süre sonra Dahhan Mustafa’nın telefonundan kuzeni Semih Abdurrahman’ı arayarak 40 bin dolar fidye istedi. 

İstedikleri parayı getirmedikleri takdirde Dahhan Mustafa’ya zarar vereceklerini ifade eden fidyeciler, telefonu kaçırdıkları Suriyeli iş adamına verdi. Kuzenine kendisine elektrik vererek işkence yaptıklarını ifade eden Suriyeli iş adamı yardım istedi.

Kuzeninin kaçırıldığını anlayan Semih Abdurrahman’da karakola giderek başvuruda bulundu. Şikayet üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi harekete geçti. Ekipler, Suriyeli Dahhan Mustafa ve arkadaşı Macit Davut’un son olarak Fatih, Molla Gürani Camii önünde zorla bindirildikleri aracın plakasını tespit etti.  

Yapılan plaka sorgusunda otomobilin Yavuz E. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Takipler sonucunda otomobilin Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde olduğunu öğrenen ekipler operasyon için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sonucunda otomobili durduran ekipler Dahhan Mustafa isimli Suriyeli genci kurtarırken, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde  sorguya alınan Yavuz E. isimli şahsın suçlamaları kabul ettiği ve borcu olduğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Yavuz E. sorgusunda Dahhan Mustafa’nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Macit Davut’la bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Kendisiyle birlikte gözaltına alınan Suriyeli Fırat C. ve Ahmet K.’nın ise kendisine yardım ettiklerini ifade ettiği. İfadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerFidye TuzağıDahham Mustafa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 gün sonra mutlu son! ABD ile vize krizi çözüldü
81 gün sonra mutlu son! ABD ile vize krizi çözüldü
Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı
Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı
Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığın cezası belli oldu!
Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığın cezası belli oldu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim