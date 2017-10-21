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ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, Eskişehir'de kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de son yolculuğuna uğurlandı

ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, Eskişehir'de kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de son yolculuğuna uğurlandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:12
ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı
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ETİ'NİN Onursal Başkanı  Firuz Kanatlı, bugün  Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kanatlı'nın cenaze namazı, kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de kılındı.

YÜZLERCE ÇELENK GÖNDERİLDİ

Firuz Kanatlı'nın vefatının ardından yüzlerce çelenk  Eskişehir Gümülcine camiinin olduğu sokakta yer aldı. Sokakta sadece  Türk Eğitim Vakfı'nın 400 çelengi var. Saat 10:40 itibariyle caminin bulunduğu sokak ve avludaki çelenk sayısı 900'ü aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı BahçeliTürk Eğitim VakfıDevlet BahçeliFiruz Kanatlı
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