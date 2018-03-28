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Esrarengiz cinayet! Evli kadına şantaj yapan sevgililer, öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir kadına şantaj yapan sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediği ileri sürülen anne-oğul gözaltına alındı

Esrarengiz cinayet! Evli kadına şantaj yapan sevgililer, öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir kadına şantaj yapan sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediği ileri sürülen anne-oğul gözaltına alındı

28 Mart 2018 Çarşamba 17:23
Esrarengiz cinayet! Evli kadına şantaj yapan sevgililer, öldürüldü
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 AFYONKARAHİSAR'DA bir kadına şantaj yaptığı öne sürülen sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işledikleri iddia edilen anne oğul gözaltına alınırken, annenin cinayeti tek başına işlediğini söylediği ileri sürüldü.

EVLİ KADINA ŞANTAJ YAPTILAR

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.'ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

R.K.'nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ'ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi R.K.'nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.'nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Bolvadin İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarCinayet
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