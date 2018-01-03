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Eski sevgilisini tetikçi tutarak vurdurdu

Aralık ayında sırtından vurulan kadının, eski sevgilisi tarafından 'tetikçi' tutularak öldürülmek istendiği ortaya çıktı

Eski sevgilisini tetikçi tutarak vurdurdu

Aralık ayında sırtından vurulan kadının, eski sevgilisi tarafından 'tetikçi' tutularak öldürülmek istendiği ortaya çıktı

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:43
Eski sevgilisini tetikçi tutarak vurdurdu
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OLAY, 9 Aralık 2017 Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ateşli silah ile sırtından vurulan H.K. (36) isimli kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan H.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. 
İlginç detayların ortaya çıktığı soruşturmada iddiaya göre, H.K. isimli kadının, eski sevgilisi N.K.'nın tuttuğu tespit edilen 'tetikçi' A.K. tarafından vurulduğu öne sürüldü. 
 
Eski sevgilisini tetikçi tutarak infaz ettirmek isteyen N.K. olaydan kısa süre sonra yakalanarak, azmettirici olarak çıktığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayın tetikçisi A.K.'nin arama çalışmaları kapsamlı olarak devam ederken, konuyla ilgili şüpheli şahsın Manisa'nın Salihli ilçesinde görüldüğü ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren ekipler Salihli'de düzenledikleri operasyonla tetikçi A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, daha sonra adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Eski Sevgilisi
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