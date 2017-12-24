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Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü

Eski muhtar Halit Kaya, otomobiliyle karıştığı maddi hasarlı kaza sonucu tartıştığı kamyonet sürücüsü 42 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı tabancayla ateş ederek öldürdü.

Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü

Eski muhtar Halit Kaya, otomobiliyle karıştığı maddi hasarlı kaza sonucu tartıştığı kamyonet sürücüsü 42 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı tabancayla ateş ederek öldürdü.

24 Aralık 2017 Pazar 19:37
Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü
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OLAY, Mutallip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi'nin eski muhtarı olan Halit Kaya'nın kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonetle çarpıştı. Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrasında sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz kafasına isabet kurşunla olay yerinde öldü. 
Halit Kaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Halit Kaya
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