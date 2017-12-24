Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü

OLAY, Mutallip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi'nin eski muhtarı olan Halit Kaya'nın kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonetle çarpıştı. Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrasında sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz kafasına isabet kurşunla olay yerinde öldü.
Halit Kaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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