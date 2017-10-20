Eski MİT’çinin eşi mahrem abiyi yakalattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Serkan B.’nin abiliğini yapan eczacı Alaattin Tabak hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Darbe girişiminin ardından tutuklanan Serkan B.’nin eşi Selma B.’nin polisle yaptığı iş birliği sonucu yakalanan Tabak bir AVM’de yakalandı. İddianamede, örgütün elemanları aracılığıyla MİT’e dinleme cihazı soktukları ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Serkan B. ifadesinde, 2015 yılında Alattin Tabak’ın Stratejik Analiz Başkanlığı’nda çalışmaya başladığı zaman kendisine kibrit kutusu küçüklüğünde bir ses kayıt cihazı verdiğini itiraf etti. Serkan B., “Bu cihazı işyerine götürüp denememi ve kayıt yapmamı söylediği. Daha sonra iş yerine götürüp tuvalette cihazı açtım. Fakat cihazın ışığı yanmadı. Akşam cihazı eve götürdüğümde geri Tabak’a verdim” dedi.

İddianamede, Alaattin Tabak itirafçı olarak, kendisiyle beraber MİT elemanlarının mahrem abiliğini yürüttüğü kişileri de teşhis etti. Örgüte ait bir eczanede çalıştığını ve FETÖ’yle bağlantısının çocukluğundan beri olduğu anlatan Alattin Tabak, Serkan B. ve İbrahim K. ile ayda bir Yenimahalle’de evde görüştüklerini anlattı. Burada namaz kılıp, Risale ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarını okuduklarını belirten Tabak, çalıştığı eczanenin arka tarafında örgüt toplantılarının yapıldığı bir oda olduğunu ve buraya zaman zaman örgüte ait kişilerin gelerek toplantılar yaptıklarını kaydetti. Tabak, “Eczanenin sahibi Mehmet Emin Kuşçu’nun yanına Faruk kod adlı Özgür Kaya ve Yusuf kod adlı Yasin Ugan isimli şahıslar gelirdi. Bu kişilerde zannımca MİT teşkilatı içerisindeki kişilerle irtibatlıydılar” dedi. Şüpheli Tabak ifadesinde, kendisinden bir üst pozisyonunda bulunan Eşref kod adlı Yunus Akyol’un 2015 yılında “MİT’de çalışan Serkan B. ve İbrahim K. cemaatle ilgili bir çalışmayı duyarlarsa bize bildirsinler” diye talimat verdiğini söyledi. Bunun üzerine kendisinin de Serkan B. ve İbrahim K.’ye söylediğini bildiren Tabak, “Bu konuda ellerinde bilgi olmadığını, bir müdürün şubesinin bu işlere baktığını söylediler. Arada bu konuyu konuştuğumuzda da herhangi bir bilgi aktarımı olmadı” dedi.