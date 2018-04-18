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Eski Milli Savunma Bakanı şehrin göbeğinde bıçaklanarak öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Fatih'te oturduğu kafede bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eski Bakan'ın öldürülme nedeninin alacak verecek meselesi olduğu belirtildi

Eski Milli Savunma Bakanı şehrin göbeğinde bıçaklanarak öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Fatih'te oturduğu kafede bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eski Bakan'ın öldürülme nedeninin alacak verecek meselesi olduğu belirtildi

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:32
Eski Milli Savunma Bakanı şehrin göbeğinde bıçaklanarak öldürüldü
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ESKİ Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksel K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRGAN ESKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NA BIÇAKLA SALDIRDI

İstanbul Polisini harekete geçiren olay bugün 12.00 sıralarında Fatih'e bağlı Sirkeci civarında yaşandı. İddialara göre, Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih'e bağlı Sirkeci'de bir kafede oturuyordu. Bu esnada kafeye gelen Yüksel K. isimli bir şüpheli bıçakla tarafından Ercan Vuralhan'a saldırdı.

ESKİ BAKAN BOĞAZINA ALDIĞI DARBEYLE HAYATINI KAYBETTİ

Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Yüksel K. isimli yakalandı.

Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.

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Milli Savunmaİstanbul
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