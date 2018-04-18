Eski Milli Savunma Bakanı şehrin göbeğinde bıçaklanarak öldürüldü

ESKİ Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksel K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
SALDIRGAN ESKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NA BIÇAKLA SALDIRDI
İstanbul Polisini harekete geçiren olay bugün 12.00 sıralarında Fatih'e bağlı Sirkeci civarında yaşandı. İddialara göre, Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih'e bağlı Sirkeci'de bir kafede oturuyordu. Bu esnada kafeye gelen Yüksel K. isimli bir şüpheli bıçakla tarafından Ercan Vuralhan'a saldırdı.
ESKİ BAKAN BOĞAZINA ALDIĞI DARBEYLE HAYATINI KAYBETTİ
Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Yüksel K. isimli yakalandı.
Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.
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