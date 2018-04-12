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Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

12 Nisan 2018 Perşembe 18:27
Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis
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ESKİ Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık  Güllü, avukatı ve yakınları katıldı. Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunması alınan Güllü,  üzerine atılı FETÖ üyeliği iddiasını kabul etmedi, darbe girişimiyle ilgisinin  bulunmadığını savundu.  Darbe girişimi sırasında adının darbecilerle birlikte haberlere konu  olduğunu ifade eden Güllü, hedef gösterildiği için Almanya'ya dayısının oğlunun  yanına gitmek istediğini söyledi. Kaçma iddiasını kabul etmeyen Güllü, "Kaçmak  isteseydim darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı 16 Temmuz sabah  saatleri yerine gece saat 22.00'yi beklemezdim." dedi.

  İngilizce bilmediği halde ateşe olarak görevlendirildiği iddiasını da  kabul etmeyen Mikail Güllü, İngilizce seviyesinin çok iyi olduğunu, İzmir'de  İngilizce eğitim veren bir üniversiteden doktora yaptığını belirtti. Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği  yansıtmadığını iddia ederek, tanığın görevde olan birçok isim için de FETÖ  suçlamasında bulunduğunu ileri sürdü.  Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini  istedi.Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Güllü'nün anayasal  düzeni ihlal suçundan beraatına hükmetti. Sanığa silahlı terör örgütü üyeliği  suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöDarbe Girişimi
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