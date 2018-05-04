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Eski kocasına kızgın yağ döküp satırla yaralamıştı, cezası belli oldu

Adana'da, boşandığı kocasına tartışma sırasında sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayan kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski kocasına kızgın yağ döküp satırla yaralamıştı, cezası belli oldu

Adana'da, boşandığı kocasına tartışma sırasında sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayan kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

04 Mayıs 2018 Cuma 14:52
Eski kocasına kızgın yağ döküp satırla yaralamıştı, cezası belli oldu
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ADANA'DA, boşandığı kocasını tartışma sırasında sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

 Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 Kasım 2017'de sabah kahvaltısı sırasında tartıştığı eski eşi Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Sayar hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

YARALANAN KOCA DURUŞMAYA GELMEDİ

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Emine Sayar (40) ile tarafların avukatları katıldı. Sayar'ı olay sırasında hafif yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eş Ayhan Akdemir (42) ise başka suçtan tutuklu bulunduğu için duruşmaya gelmedi. Mahkeme savcısı, dava dosyasında araştırılacak husus olmaması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını verdi.

''BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS''

Savcı, sanık Sayar'ın "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle cezalandırılması, Akdemir'in ise "basit yaralama" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

''KAVGA SIRASINDA SATIRLA VURMUŞ OLABİLİRİM''

Sayar, savunmasında, olay günü nafaka yüzünden tartıştıklarını söyledi. Sayar, "Mutfaktan bıçak alıp geldi. Bıçak sallayıp beni itti, saçımı çekti. Kendimi korumak için bir şeylerle vurdum. Kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağ ikimizin de üzerine döküldü. Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

CEZA 20 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, Emine Sayar'ı "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi.

YARALANAN KOCA BERAAT ETTİ

Ayhan Akdemir'in ise Sayar'ı yaraladığının sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

YARALANAN KOCA OLAYI ŞÖYLE ANLATMIŞTI

Geçen celse duruşmaya katılan Akdemir savunmasında, üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine göstermişti. Boşanmalarına rağmen 10 yıldır eşiyle aynı evde yaşadıklarını, nafaka tartışması iddiasının ise gerçek olmadığı ileri süren Akdemir, aralarındaki tartışmanın Emine Sayar'ın bir gardiyanla mesajlaşmasından kaynaklandığını savunmuştu. Akdemir, "Tartışmayı uzatmayıp kanepede yatarken üzerime sıcak yağ ve su döktü. Her yerim yandı. Sonra satırla başıma vurdu. Tuvalete kaçıp kapıyı kilitledim. Tuvaletin penceresinden 'Komşular yetişin karım beni öldürüyor.' diye bağırarak yardım istedim. Polisi ve ambulansı aradım." şeklinde ifade vermişti.

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AdanaKızgın YağCezaBasit Yaralama
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