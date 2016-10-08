Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Eski koca dehşet saçıp intihara teşebbüs etti

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Tunay G., bir yıl önce boşandığı ve tekrar barışma teklifini reddeden eski eşi 44 yaşındaki Hasret Akdoğan'ı otomatik av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Kayınvalidesi 69 yaşındaki Sabia Baydan'ı göğsünden ağır yaralayan Tunay G., aynı silahla intihara teşebbüs etti. Boynundan yaralı Tunay G. ile göğsüyle birlikte elleri parçalanan kayınvalide Baydan hastanede tedaviye alındı

Eski koca dehşet saçıp intihara teşebbüs etti

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Tunay G., bir yıl önce boşandığı ve tekrar barışma teklifini reddeden eski eşi 44 yaşındaki Hasret Akdoğan'ı otomatik av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Kayınvalidesi 69 yaşındaki Sabia Baydan'ı göğsünden ağır yaralayan Tunay G., aynı silahla intihara teşebbüs etti. Boynundan yaralı Tunay G. ile göğsüyle birlikte elleri parçalanan kayınvalide Baydan hastanede tedaviye alındı

08 Ekim 2016 Cumartesi 16:41
Eski koca dehşet saçıp intihara teşebbüs etti
banner404
ORTANCA ve Marmaris'te evleri bulunan Tunay G., şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle bir yıl önce 2 kızının annesi Hasret Akdoğan'dan boşandı. Çocuklardan biri kendisinde, diğeri eski eşinde kaldı. Akdoğan, boşanmalarının ardından annesi Sabia Baydan'ın evine yerleşti.  
Çiftçilik yapan ve gayrimenkullerinin kirasıyla geçinen Akdoğan ve Baydan, bugün Cumhuriyet Mahallesi 310 Sokak'taki serada çalışmaya başladı. Marmaris'te taksicilik yapan ve eski eşiyle tekrar barışmak istediği belirtilen Tunay G., bugün seraya geldi. Barışma teklifi reddedilince öfkelendiği öğrenilen Tunay G., Akdoğan ve annesi Baydan'a yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Sırtından vurulan Hasret Akdoğan, kanlar içinde yerde kaldı. Akdoğan'ın annesi Sabia Baydan ise göğsünden ve ellerinden yaralandı.  
SAĞLIK EKİPLERİNİ YAKLAŞTIRMADI 
Silah sesini duyan vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Seraya gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmesini bir süre engelleyen Tunay G., polisin gelmesiyle boynuna dayadığı tüfeğin tetiğini çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasret Akdoğan'ın kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahaleyle tekrar kalbi çalıştırılan Hasret Akdoğan ile annesi Sabia Baydan, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunay G. ise ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasret Akdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.  
Olayı haber alarak hastaneye koşan anne-kızın yakınları gözyaşını tutamadı, sinir krizi geçirdi. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık ise olay yeri inceleme ekipleri ile beraber serada incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
KORUMA TALEP ETMİŞ 
Hasret Akdoğan'ın eski eşinin barışma tekliğini kabul etmediği için kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, koruma başvurusu sonrası gerekli işlemlerin yapılıp adliyeye gönderildiği, mahkemeden dosyanın karara bağlanmasının beklendiği bilgisini verdi.
 


 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Eski Koca Dehşet Saçıp Intihara Teşebbüs EttiMuğlaHasret Akdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim