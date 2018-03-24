Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Eski karısı tarafından ormana kaçırılan koca isyan etti: Beni kurtarın

Eski karısının kendisini aldattığını, boşandıktan sonra da ormana kaçırıp darp ettiğini söyleyen Emrah Ç. İnsan Hakları Kurulu'na başvurdu. Genç adam: "Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın" dedi

Eski karısı tarafından ormana kaçırılan koca isyan etti: Beni kurtarın

Eski karısının kendisini aldattığını, boşandıktan sonra da ormana kaçırıp darp ettiğini söyleyen Emrah Ç. İnsan Hakları Kurulu'na başvurdu. Genç adam: "Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın" dedi

24 Mart 2018 Cumartesi 10:05
Eski karısı tarafından ormana kaçırılan koca isyan etti: Beni kurtarın
banner404

15 yıllık evlilikleri 3 yıl önce boşanmayla noktalanan çiftin nafaka kavgası, tehdit ve kaçırma iddialarıyla karakolluk oldu. Şu an Mersin'de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Ç., 15 yıl evli kaldığı Ceyda G.'den 3 yıl önce boşandı. Mahkeme 2 çocuğun velayetini anneye verdi. Genç kadın bir süre sonra nafaka davası açtı. Emrah Ç. ise işsiz olduğunu ve nafaka ödeyemeyeceğini söyledi. Ancak Emrah Ç.'nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı. Tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı. Nafakayı kabul etmesi için tehdit edilen Emrah Ç., daha sonra şehir merkezine yakın bir noktaya bırakıldı.

KORUMA KARARI

Yaşadığı korkuyla mahkemede nafakayı kabul ettiğini söyleyen Emrah Ç., aynı kişiler tekrar tehdide başlayınca ikinci eşi Gamze Ç. ile birlikte Antalya'ya kaçtı. Emrah Ç.'nin iddiasına göre başkasıyla evlenip Antalya'ya taşınan eski eşi, burada da izini buldu. Yeniden tehdit telefonları ve mesajları almaya başladığını söyleyen Emrah Ç., CİMER'e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Ardından polise giderek şikâyetçi olan eski koca için çağrılı koruma kararı verildi, Ceyda G.'ye de eski eşiyle iletişim yasağı konuldu. Tehdit mesajları devam edince bu kez İnsan Hakları Kurulu'na başvuran Emrah Ç., "Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın" dedi.

"ALDATTIĞI İÇİN BOŞANDIM"

Emrah Ç., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aldattığı için anlaşmalı boşanmıştık. Ancak bir süre sonra rahatsız etmeye ve para istemeye başladı. Öldürmekle tehdit etti. Çocuklarımı göstermedi. İşimden kovulmama neden oldu. Şimdiki eşim korkudan bebeğini düşürdü. Bana 'Amacım para değil seni süründürmek' diyor. Kurtulmak için şehir değiştirdik ama yine buldu. Böyle giderse ülkeyi terk edeceğim."

ESKİ EŞ YALANLADI: NAFAKA İÇİN...

Ceyda G. ise eski eşinin iddialarını reddetti. Emrah Ç.'yle 2 yıldır görüşmediklerini ifade eden Ceyda G., şunları söyledi: "Çocuklar için nafaka davası açtım, nafakayı ödememek için bu tür iddialar ortaya atıyor. Kaçırdılarsa niye şikâyetçi olmak için 2 yıl beklemiş. Çocuklarını göstermediğim doğru değil, asıl o çocuklarını hiç aramıyor. Onu aldattığım da yalan. Kendime yeni bir hayat kurdum. Benden uzak olsunlar, başka bir şey istemiyorum."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ormanİnsan Hakları Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 34 yaralı
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 34 yaralı
Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
Ticari taksiden 12 kaçak çıktı!
Ticari taksiden 12 kaçak çıktı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim