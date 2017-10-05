Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.359
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7063
EURO
4.1910
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
banner468

Eski erkek arkadaşını bıçaklayıp, ikinci kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, 25 yaşındaki Fatoş D., hastanede tartıştığı eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit'i bıçaklayıp kaçtıktan sonra, çıktığı inşaat halindeki binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan Fatoş D. ile Koçyiğit, tedaviye alındı

Eski erkek arkadaşını bıçaklayıp, ikinci kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, 25 yaşındaki Fatoş D., hastanede tartıştığı eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit'i bıçaklayıp kaçtıktan sonra, çıktığı inşaat halindeki binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan Fatoş D. ile Koçyiğit, tedaviye alındı

05 Ekim 2017 Perşembe 23:26
Eski erkek arkadaşını bıçaklayıp, ikinci kattan atladı
banner404

OLAY, bugün saat 18.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede çalışan Coşkun Koçyiğit ile yanına gelen eski kız arkadaşı Fatoş D. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatoş D., yanındaki bıçakla Koçyiğit'i bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Coşkun Koçyiğit, çalıştığı hastanede ameliyata alındı.
 
Olay sonrası yakınlarını arayıp intihar edeceğini söyleyen Fatoş D., 20 dakika sonra Zeytinköy Mahallesi'nde, inşaat halindeki bir binanın ikinci katına çıktı. Fatoş D.'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak ekipler gelmeden Fatoş D., kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Fatoş D., gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Coşkun Koçyiğit ve Fatoş D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Eski Erkek Arkadaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
Baba oğlunu vurdu: PÖH'ler intikal etti
Baba oğlunu vurdu: PÖH'ler intikal etti
FETÖ operasyonuna 20 tutuklama
FETÖ operasyonuna 20 tutuklama

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim