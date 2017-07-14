Eski binbaşı o evde yakalandı

KCOAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gölcük Ana Üs Komutanlığında görevliyken ihraç edilen kıdemli binbaşı U.K.’nın Sivas’ta kayınbabasının evinde gizlendiği tespit edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan U.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli U.K’nın işlemlerinin ardından Kocaeli’ye gönderileceği öğrenildi.

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