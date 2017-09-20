Eski benzin istasyonu alev alev yandı

YANGIN akşam saatlerinde İzmit Bayraktar Köyü girişinde bulunan kullanılmayan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin bahçesindeki çöpleri yakmak için ateş yaktı. Çevredeki kuru otların tutuşması nedeniyle yangın bir anda büyüyerek yan taraftaki eski benzin istasyonuna sıçradı. Benzin istasyonunda elektrik bulunması yangının daha da büyümesine neden oldu. Hızla büyüyen yangın benzin istasyonunun bahçesindeki ağaçlık alana da sıçradı. Olay yerindeki vatandaşlar yangını söndürmekte güçlük çekince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Benzinliğin kullanılmıyor olması da büyük bir faciayı önledi.

Yangın sonrası benzin istasyonundaki binada maddi hasar meydana gelirken, çevredeki ağaçlık alanda zarar gördü.