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Eski belediye başkanı ve eşi kazada öldü

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Bozkurt İlçesi eski belediye başkanı 71 yaşındaki Ruhi Başkaya ve eşi 62 yaşındaki Sabiha Başkaya öldü, 4 kişi yaralandı

Eski belediye başkanı ve eşi kazada öldü

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Bozkurt İlçesi eski belediye başkanı 71 yaşındaki Ruhi Başkaya ve eşi 62 yaşındaki Sabiha Başkaya öldü, 4 kişi yaralandı

26 Eylül 2017 Salı 14:52
Eski belediye başkanı ve eşi kazada öldü
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KAZA, dün akşam saatlerinde Devrekani- Çatalzeytin ilçeleri arasındaki yolun İnciğez Köyü mevkisinde meydana geldi. Ruhi Başkaya yönetimindeki 37 AB 102 plakalı Otomobil, karşıdan gelen 23 yaşındaki Ekrem Güney'in kullandığı 06 GB 0163 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Ruhi, eşi Sabiha, kızı 33 yaşındaki Fatma Hilal Başkaya, diğer sürücü Ekrem Güney, yanında bulunan 21 yaşındaki Sena Alakara ve 20 yaşındaki Hülya Tuncay yaralandı.

Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ruhi Başkaya ve eşi Sabiha Başkaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ruhi Başkaya'nın, Bozkurt'ta 12 Eylül 1980 darbesi öncesi bir dönem belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Hilal BaşkayaKastamonu
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