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Eşinin kestiği dalın altında can verdi

Ordu’nun İkizce ilçesinde 90 yaşındaki bir kadın, eşinin kestiği dalın altında kalarak hayatını kaybetti

Eşinin kestiği dalın altında can verdi

Ordu’nun İkizce ilçesinde 90 yaşındaki bir kadın, eşinin kestiği dalın altında kalarak hayatını kaybetti

26 Ekim 2017 Perşembe 17:12
Eşinin kestiği dalın altında can verdi
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OLAY, saat 08.00 sıralarında İkizce Merkez Mahalle Ada Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede tarım işçiliğiyle uğraşan Ahmet Kaygı, eşi Emine Kaygı (90) ile beraber fındık bahçesine ağaç budamaya gitti. Bu sırada Ahmet Kaygı budama yaptığı sırada kestiği dal eşi Emine Kaygı’nın üzerine düştü.
Yaşlı kadın olay yerinde can verirken, savcılık soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
OrduİkizceAhmet KaygıEmine Kaygı
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