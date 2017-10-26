Eşinin kestiği dalın altında can verdi

OLAY , saat 08.00 sıralarında İkizce Merkez Mahalle Ada Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede tarım işçiliğiyle uğraşan Ahmet Kaygı , eşi Emine Kaygı (90) ile beraber fındık bahçesine ağaç budamaya gitti. Bu sırada Ahmet Kaygı budama yaptığı sırada kestiği dal eşi Emine Kaygı’nın üzerine düştü. Yaşlı kadın olay yerinde can verirken, savcılık soruşturma başlattı.

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