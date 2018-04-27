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Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı

Çin'de öldürdüğü karısının kesik kafası ile sokaklarda yürüyen adam güvenlik kameralarına takılırken kadının başsız vücudu birlikte yaşadıkları evde bulundu

Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı

Çin'de öldürdüğü karısının kesik kafası ile sokaklarda yürüyen adam güvenlik kameralarına takılırken kadının başsız vücudu birlikte yaşadıkları evde bulundu

27 Nisan 2018 Cuma 17:15
Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı
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İSMİ Zhang olarak açıklanan Çinli adamın karısının kesik kafası ile sokaklarda dolaştığı anlar kameralar yakalanırken, cani adamın eşini birlikte oturdukları dairede öldürdüğü anlaşıldı.

ATIK MERKEZİNE GÖTÜRÜP FIRLATTI

Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Guangzhou'daki Haizhu Bölgesi'nde bulunan Kangle köyünde meydana geldi Cani kapıdan ön kapıdan eşinin kafasıyla çıktıktan sonra onu çöpe atmak için bir atık transfer istasyonuna götürdü. Kesik kafa bir sağlık çalışanı tarafından bulundu.

KİMSE FARK ETMEDİ

28 yaşındaki Xia adlı kadının başsız bedeni evlerinde bulundu. Zhang'ın, karısının kafasını sol elinde tutan binasının ön girişinden dışarı çıktığı andan itibaren güvenlik kamerasına yakalandı. Genç adam tutuklandı.

Görüntülerde eşinin kafasını çöpe atmadan önce yol boyunca sakin bir biçimde yürüyen adamın elindeki kafayı kimsenin fark etmediği dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
çinKesik KafaSokak
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