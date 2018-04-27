Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı

Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Guangzhou'daki Haizhu Bölgesi'nde bulunan Kangle köyünde meydana geldi Cani kapıdan ön kapıdan eşinin kafasıyla çıktıktan sonra onu çöpe atmak i çin bir atık transfer istasyonuna götürdü. Kesik kafa bir sağlık çalışanı tarafından bulundu.

İSMİ Zhang olarak açıklanan Çinli adamın karısının kesik kafa sı ile sokak larda dolaştığı anlar kameralar yakalanırken, cani adamın eşini birlikte oturdukları dairede öldürdüğü anlaşıldı.

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