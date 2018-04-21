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Eşini yakarak öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da kendisini aldattığını düşündüğü eşini benzin döküp yakarak öldüren Iraklı kocaya "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlamaları reddeden sanık, "Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim" diyerek kendini savundu

Eşini yakarak öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da kendisini aldattığını düşündüğü eşini benzin döküp yakarak öldüren Iraklı kocaya "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlamaları reddeden sanık, "Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim" diyerek kendini savundu

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
Eşini yakarak öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istendi
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Irak vatandaşı Muhammed İbrahim Mousa Abbo (39), eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut (36) ve çocukları ile birlikte Irak'tan göç ederek Türkiye'ye yerleşti. Olay tarihinden yaklaşık 8 ay önce de Ankara'ya göç eden karı-koca arasında "aldatma" iddiası nedeniyle tartışmalar başladı. Aldatıldığını düşünen Abbo, benzin istasyonuna giderek bir şişe benzin satın aldı.

 GÖZÜ DÖNMÜŞ KOCA BENZİNLE ATEŞE VERDİ

 Olay günü ikili arasında aldatılma düşüncesi nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile gözü dönen koca, daha önceden satın aldığı benzini eşinin üzerine dökerek ateşe verdi. Yanan kadının bağrışmaları üzerine balkona çıkan Erdal K. isimli vatandaş, yan binadan gelen dumanları görünce aşağıya indi. Binanın arka kapısından içeriye giren Erdal K, kocası tarafından yakılan Krut'u dışarıya çıkardı ve ardından 112 ekipleri ile polisi aradı.

 OLAYDAN 14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

 Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından kadını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bir müddet burada tedavi gören kadın, daha sonra İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Krut, vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle 22 Ağustos 2017'de yaşam mücadelesini kaybetti.

 "HAYATIMDA BİR TAVUK BİLE İNCİTMEDİM"

 Eşini ateşe vererek öldüren Abbo hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine sanık Abbo katıldı. Abbo'nun Türkçe bilmemesi nedeniyle bir tercüman da salonda hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen Abbo, "Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim" iddialarında bulundu.

 Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAğırlaştırılmış MüebbetBenzin
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