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Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu

Güngören'de trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşi Zübeyde K.'yı öldüren ve yanında bulunan Veysel Y.'yi ağır yaralayan Serhat K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat K., çıkışta basın mensuplarının Pişman mısınız?" sorusuna, Herkes bedelini ödedi" yanıtını verdi

Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu

Güngören'de trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşi Zübeyde K.'yı öldüren ve yanında bulunan Veysel Y.'yi ağır yaralayan Serhat K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat K., çıkışta basın mensuplarının Pişman mısınız?" sorusuna, Herkes bedelini ödedi" yanıtını verdi

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu
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SERHAT K. geçtiğimiz perşembe günü eşinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Eşi Zübeyde K.'yı (31)  öldüren  Serhat K. aynı araçta bulunan Veysel Y.'yi ise ağır yaraladı.

Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler eşini öldüren Serhat K.'ın Avcılar'da bir evde saklandığını tespit etti. Gözaltına alınan Serhat K. Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan Serhat K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Asayiş Büro Ekiplerince emniyetten çıkarılan Serhat K. "Pişman mısınız"  sorusuna, "Herkes bedelini ödedi" diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GüngörenBakırköy Adliyesi
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