Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu

SERHAT K. geçtiğimiz perşembe günü eşinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Eşi Zübeyde K.'yı (31) öldüren Serhat K. aynı araçta bulunan Veysel Y.'yi ise ağır yaraladı.
Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler eşini öldüren Serhat K.'ın Avcılar'da bir evde saklandığını tespit etti. Gözaltına alınan Serhat K. Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan Serhat K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Asayiş Büro Ekiplerince emniyetten çıkarılan Serhat K. "Pişman mısınız" sorusuna, "Herkes bedelini ödedi" diye cevap verdi.
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