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Eşini ve sevgilisini bir araya getirmek istedi sonrası dehşet!

Bursa'da, sevgilisini karısının yanında kalbinden bıçakladığı iddia edilen kadına, cumhuriyet savcısı mütaalasında müebbet hapsini talep etti

Eşini ve sevgilisini bir araya getirmek istedi sonrası dehşet!

Bursa'da, sevgilisini karısının yanında kalbinden bıçakladığı iddia edilen kadına, cumhuriyet savcısı mütaalasında müebbet hapsini talep etti

26 Eylül 2017 Salı 11:09
Eşini ve sevgilisini bir araya getirmek istedi sonrası dehşet!
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KARACABEY ilçesinde yaşayan servis şoförü E.Y. (47), iddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan ve ailece tanıdığı Z.Ö. (45) ile görüşmeye başladı. E.Y.'nin eşi F.Y., kulağına gelen dedikodudan rahatsız olup eşine, "Senin, Z.Ö. ile dini nikahı yaptığın konuşuluyor doğru mu" diyerek sitemde bulundu. Bunun üzerine eşini ve dini nikahlı yaşadığı iddia edilen kadını bir araya getirmeye karar veren E.Y., Z.Ö.'nün çalıştığı fabrikaya gitti. İki kadın arabada tartışmaya başladı. E.Y., Z.Ö.'ye sinirlenip, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Z.Ö, çantasından çıkardığı sustalı bıçağı E.Y.'nin kalbine sapladı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası kurtarılamadı.
 
"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" 
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep edilen Z.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Öldürme kastım yoktu. İlişkimizi ailesi biliyordu. 2014 yılından bu yana ilişkimiz vardı. Kendisi evli olmasına rağmen bana boşanacağını söyledi. Olay günü 'Seni oğluna rezil edeceğim' diyordu. Bana mesaj atarak iş yerime geleceğini söyledi. Ben kendisine inanmadım. 15.30 civarında iş yerime geldi. Yanında eşi F.Y., arkadaşı A.A. ve oğlum O.S. vardı. Oğlumun yanında olması sebebiyle araca bindim. Benim için oğluma, 'Annenin gidişatı kötü. Karacabey'e tezgah açmış' dedi. Oğlum, 'Annem hakkında neden laf atıyorsun' dedi. Bunun üzerine aracı durdurup oğluma yumruk atmaya başladı. Ben de oğluma bir şey yapmasına mani olmak için araya girdim. O sırada güvenliğim için taşıdığım çantamdaki bıçağı çıkarttım. Kendisi üzerime doğru gelince bıçak saplandı" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı ifadelerin ardından verdiği mütalaada sanığın müebbet hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlanmak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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BursaBursa 6. Ağır Ceza MahkemesiDehşet
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