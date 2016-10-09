Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü!

DİDİM ilçesinde bir kişi, barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Nazmi Z, bir süre önce evi terkederek annesi ile yaşamaya başlayan eşi Senem Z. (22) ile barışmak için kayınvalidesinin Efeler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Barışma teklifine "red" cevabı alan Nazmi Z, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle eşi ve kayınvalidesi Saniye Ö'ye (45) ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne-kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne-kızın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan Nazmi Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftin 1 yaşında bebekleri olduğu öğrenildi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.