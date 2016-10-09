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Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü!

Didim ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü!

Didim ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

09 Ekim 2016 Pazar 14:01
Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü!
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DİDİM ilçesinde bir kişi, barışma teklifini kabul etmeyen  eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.  
 İddiaya göre, Nazmi Z, bir süre önce evi terkederek annesi ile  yaşamaya başlayan eşi Senem Z. (22) ile barışmak için kayınvalidesinin Efeler  Mahallesi'ndeki evine gitti. 
Barışma teklifine "red" cevabı alan Nazmi Z, beraberinde getirdiği  pompalı tüfekle eşi ve kayınvalidesi Saniye Ö'ye (45) ateş etti. 
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık  ekipleri, anne-kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Anne-kızın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
Polis, olayın ardından kaçan Nazmi Z'nin yakalanması için çalışma  başlattı. 
Çiftin 1 yaşında bebekleri olduğu öğrenildi.
 
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Eşini Ve Kayınvalidesini Pompalı Tüfekle öldürdüDidimİzmir Adli Tıp Kurumu
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