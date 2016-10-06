Eşini pompalı tüfekle öldüren sanığın davası başladı

ANTALYA 'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini tüfekle vurduktan sonra, "Ne olur ölme" diye başında ağlayan Seçkin Sarıkurtbay'ın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Seçkin Sarıkurtbay, müşteki Sabri Özer ve İlker Özer ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Sarıkurtbay duruşmada, çocuklarını görmek için annesi ve yeğeni Selçuk ile Kocaeli'nden Antalya'ya geldiğini, eşiyle bir parkta buluştuklarını, eşinin birlikte yaşadığını iddia ettiği kişinin parka gelip kendisine zarar vermemesi yanında tüfeği de getirdiğini savundu.

ANNEME HAKARET ETTİ

Eşinin buluşma sırasında annesine hakaret ettiğini iddia eden Sarıkurtbay, "Bana da, 'Sen değil çocuklarını, onların nefeslerini bile duymayı hak etmiyorsun. Adamsan önce onların nafakalarını öde. Hangi yüzle görmeye geliyorsun' diye sözler söyledi. Ben de çocuklarımı görmediğin için çalışamadığımı söyledim." dedi.

Sarıkurtbay, eşinin sözlediklerine sinirlenerek arabasında bulunan tüfeği aldığını anlattı. Konuşma sırasında tüfeği elinde tuttuğunu ancak silahın nasıl ateş aldığını bilmediğini savunan Sarıkurtbay, eşini vurduğunu anladığı anda oturduğu banktan düşmemesi için kucağına aldığını ve ağlamaya başladığını dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen Özlem Sarıkurtbay'ın kardeşi İlker Özer, sanığın ablasını sürekli ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, ablasının öldürülmesinin planlı olduğunu iddia etti. Özer, sanığın sadece ablasını değil, kendilerini de tehdit ettiğini, bu konuşmaların ses kayıtlarını da aldığını dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen Hüseyin K, sanığın iddia ettiği gibi eşiyle bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Sanığın eviyle ilgilenmediğini iddia eden Hüseyin K, "Özlem eşine 'Çocuklar ne yiyecek, akşam yiyecek yemek yok' diye soruyordu. Bunun üzerine sanık tepki göstererek, kavga etmeye başlıyorlardı." dedi.

Duruşma eksik evrakın giderilmesi için ertelendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 Temmuz'da Seçkin Sarıkurtbay, çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşi Özlem Sarıkurtbay'ı tüfekle vurarak öldürmüştü. Sanık, eşini vurduktan sonra başında "Ne olur ölme" diyerek ağlamıştı.

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