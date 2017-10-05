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Eşini öldüren koca ile babası tutuklandı

Kastamonu’da, gördüğü şiddet nedeniyle sığınma evinde kalan eşini tabancayla öldüren koca ile babası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

Eşini öldüren koca ile babası tutuklandı

Kastamonu’da, gördüğü şiddet nedeniyle sığınma evinde kalan eşini tabancayla öldüren koca ile babası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

05 Ekim 2017 Perşembe 13:55
Eşini öldüren koca ile babası tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’da sığınma evinde yaşayan Naime Kaçakoğlu’nun öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Engin Kaçakoğlu (36) ile babası Mehmet Kaçakoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Engin Kaçakoğlu ve babası Mehmet Kaçakoğlu, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kız kardeşi Naime Kaçakoğlu’na silahlı saldırı düzenleyen eniştesine silahla karşılık veren Emin K. ise, çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuSığınma EviŞiddet
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