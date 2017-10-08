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Eşini kaybedenleri 'Dosya masrafı' yalanıyla dolandırdı

Adana’da, vefat eden eşinden kalan parayı bankadan çekebilmesi için dosya masrafı ödemesi gerektiği yalanıyla 12 kişiyi kandırarak dolandıran zanlı yakalandı. Aynı yöntemle 12 kişiyi yaklaşık 9 bin lira dolandırdığı belirlenen şahsın, “İhtiyacım vardı yaptım” dediği öğrenildi

Eşini kaybedenleri 'Dosya masrafı' yalanıyla dolandırdı

Adana’da, vefat eden eşinden kalan parayı bankadan çekebilmesi için dosya masrafı ödemesi gerektiği yalanıyla 12 kişiyi kandırarak dolandıran zanlı yakalandı. Aynı yöntemle 12 kişiyi yaklaşık 9 bin lira dolandırdığı belirlenen şahsın, “İhtiyacım vardı yaptım” dediği öğrenildi

08 Ekim 2017 Pazar 10:09
Eşini kaybedenleri 'Dosya masrafı' yalanıyla dolandırdı
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ALINAN bilgiye göre, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası ve ayrıca 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet E. G. (54), yaşlı ve dul kalan kişilerin yanına giderek bir süre sohbet ettikten sonra vefat eden eşinin adını öğrenip, “Eşinin bankada parası vardı. O para sana miras kaldı. Bankadan paranı çekelim ama dosya masrafı var” diyerek kandırarak dolandırmaya başladı.
Bu yöntemle 9 bin lirası dolandırılan 12 mağdur polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şüpheliyle buluştuğu adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Polis zanlıyı dolandırıcılık yaptığı bölgede beklemeye başladı. Mehmet E. G., Seyhan ilçesi Barajyolu’nda yaşlı bir kişiyi aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
“İhtiyacım vardı yaptım” dediği öğrenilen zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaDosya MasrafıDolandırıcılık
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