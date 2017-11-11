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Eşini evde öp, tartışması uçağı birbirine kattı

İstanbul-Bodrum seferini yapan uçakta çıkan “eşini evde öp kavgası” uçağı pistten döndürdü. Yeni evli çift ve yolcular arasında çıkan kavgaya polisler müdahale etti

Eşini evde öp, tartışması uçağı birbirine kattı

İstanbul-Bodrum seferini yapan uçakta çıkan “eşini evde öp kavgası” uçağı pistten döndürdü. Yeni evli çift ve yolcular arasında çıkan kavgaya polisler müdahale etti

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:36
Eşini evde öp, tartışması uçağı birbirine kattı
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ATATÜRK Havalimanında sabah saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul-Bodrum seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta iddiaya göre balayından dönen yeni evli çift birbirini öptü. Uçakta bulunan başka bir yolcunun “eşini evde öp” uyarısıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Uçakta bulunan bir çok yolcunun tartışmaya dahil olmasıyla yaşanan gerginliğin ardından pilot uçağı piste geri döndürdü. Personel tarafından çağrılan polisler uçağa gelerek yaşanan tartışmaya müdahale etti. Gerginliğin başlamasına neden olan yolcunun balayı çiftinden özür dilemesinin ardından kavganın son bulduğu öğrenildi.
İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mehmet Tulunay, eşinin kendini yanağından öptüğünü ve yan tarafta bulunan H.C. isimli yolcunun olaya tepki gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu sabah saatlerinde New York uçağıyla İstanbul’a geldik. Buradan da Bodrum’a gidecek olan uçağa bindik. Uçağa geçip yerlerimize oturduk. Sohbet ettiğimiz sırada eşim Merve beni yanağımdan öptü. Ondan sonra arkada bulunan yolcu kafama vurarak ‘Uçakta neden kadını öpüyorsun’ dedi.  ‘Eşim oluyor, size ne’ deyince ikinci kez müdahale oldu, gerginlik yaşandı. Müdahalesini sürdürünce, ikimiz de ayağa kalktık. Araya diğer yolcular girerek adama tepki gösterdi. Uçak tam kalkacağı sırada meydana gelen olayda, uçak karışınca pilot motorları durdurup emniyet güçlerini çağırdı. Uçağa gelen polisi gören adam, yolcuların da tepkisinin büyümesi üzerine özür diledi, alttan almaya başladı. Biz de uçak daha fazla yolda kalmasın, gecikme olmasın diyerek eşimle sinir içerisinde uçağı terk edip indik. Şu anda İstanbul’dayız. Bugün akşam Bodrum’a döneceğim. 20 yıldır turizm sektörünün içindeyim ne ben ne eşim böyle bir olaya tanık olmadık, yaşamadık. Uçakta ayrıca turistler de vardı. Bu tür insanlar ne yazık ki ülkemizin imajını en başta zedeleyen insanlar. Hem bize yapılan davranıştan hem de bizimle ilgili bir gecikmeden dolayı üzgünüz, diğer yolculardan da özür dileriz. Ancak bizim elimizde olan bir şey değildi"
 
Yaşanan kavganın ardından uçaktan inen Mehmet Tulunay ve eşinin akşam saatlerinde sefer yapan Bodrum uçağına binerek ilçeye döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBodrumSefer
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