Eşini av tüfeğiyle öldürdü

KAYSERİ'NİN Tomarza ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Bir süre önce evden uzaklaştırma cezası verilen Abdurrahim P. (35), cezasının sona ermesinin ardından Sanayi Mahallesi Kocayusuf Sokak'taki evine gitti.
Eşi Meral P. (31) ile tartışmaya başlayan Abdurrahim P, av tüfeğiyle karısına ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Meral P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Meral P'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Abdurrahim P'yi babasının evinde yakaladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.