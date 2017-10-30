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Eşini arabada katletmişti: Mahkemede her şeyi anlattı!

İstanbul Kadıköy'de aracında öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan eşi E.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Eşini arabada katletmişti: Mahkemede her şeyi anlattı!

İstanbul Kadıköy'de aracında öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan eşi E.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:56
Eşini arabada katletmişti: Mahkemede her şeyi anlattı!
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KADIKÖY'DE aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu  hayatını kaybeden Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan  eşi E.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
 
Kadıköy'de aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selva  Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan ve emniyetteki  işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen eşi E.Y, nöbetçi  savcıya ifade verdi.
Savcılık, şüpheli E.Y'yi ifadesinin ardından "tasarlayarak kasten  öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
 
Nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.Y'nin tutuklanmasına  karar verdi.
 
Şüpheli E.Y'nin hakimlik sorgusunda, ölen Selva Sağlam Yılmaz'ın eşi  olduğunu belirterek, "Olay öncesinde Selva'nın S.Y. isimli bir şahısla ilişki  yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu, Selva da S.Y. de bu durumu kabul  ettiler. Bunun üzerine Selva ile aramızda yaşanan tartışmada, onu bıçaklamıştım.  Hastanede bir hafta kadar yatıp çıktı. Çok ciddi bir yaralanması yoktu. Bu sırada  da Selva'nın kredi kartından, daha önce bir araç alışverişi nedeniyle 30 bin lira  verdiğimden karşılığı olarak, 30 bin lira çektim. Ancak Selva, bu durumu kötü  niyetli kullanarak, beni tehdit etmeye başladı. Ağır küfür ve hakaretler  ediyordu. Olay gününde taksi ile seyir halindeyken önümüzden Selva'nın kendi  aracıyla geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye 'öndeki aracı takip et' dedim. Bu  sırada trafik sıkıştı, durdu. Ben taksiden indim ve bir anda ailem ve çocuğum  aklıma geldi, sinirlendim. Selva'nın şoför mahalli kapısının camı açık olduğu  için bu camdan 4 el ateş ettim. Kurşunların nereye isabet ettiğini bilmiyorum.  Daha sonra Sakarya'ya gittim. Burada jandarmaya konum attım ve teslim oldum.  Pişmanım. Tukuksuz yargılanmayı talep ediyorum." şeklinde ifade verdiği  öğrenildi.
 
Selva Sağlam Yılmaz (61), 34 TZ 1719 plakalı otomobiliyle geldiği  Kadıköy Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta, 28 Ekim'de silahlı  saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili  şüpheli olarak aranan kadının eşi E.Y'nin (38), daha önceden "kasten yaralama"  suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenilmişti.
 

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