Eşini arabada katletmişti: Mahkemede her şeyi anlattı!

KADIKÖY'DE aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi E.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Kadıköy'de aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selva Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen eşi E.Y, nöbetçi savcıya ifade verdi.

Savcılık, şüpheli E.Y'yi ifadesinin ardından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



Nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.Y'nin tutuklanmasına karar verdi.



Şüpheli E.Y'nin hakimlik sorgusunda, ölen Selva Sağlam Yılmaz'ın eşi olduğunu belirterek, "Olay öncesinde Selva'nın S.Y. isimli bir şahısla ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu, Selva da S.Y. de bu durumu kabul ettiler. Bunun üzerine Selva ile aramızda yaşanan tartışmada, onu bıçaklamıştım. Hastanede bir hafta kadar yatıp çıktı. Çok ciddi bir yaralanması yoktu. Bu sırada da Selva'nın kredi kartından, daha önce bir araç alışverişi nedeniyle 30 bin lira verdiğimden karşılığı olarak, 30 bin lira çektim. Ancak Selva, bu durumu kötü niyetli kullanarak, beni tehdit etmeye başladı. Ağır küfür ve hakaretler ediyordu. Olay gününde taksi ile seyir halindeyken önümüzden Selva'nın kendi aracıyla geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye 'öndeki aracı takip et' dedim. Bu sırada trafik sıkıştı, durdu. Ben taksiden indim ve bir anda ailem ve çocuğum aklıma geldi, sinirlendim. Selva'nın şoför mahalli kapısının camı açık olduğu için bu camdan 4 el ateş ettim. Kurşunların nereye isabet ettiğini bilmiyorum. Daha sonra Sakarya'ya gittim. Burada jandarmaya konum attım ve teslim oldum. Pişmanım. Tukuksuz yargılanmayı talep ediyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



Selva Sağlam Yılmaz (61), 34 TZ 1719 plakalı otomobiliyle geldiği Kadıköy Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta, 28 Ekim'de silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şüpheli olarak aranan kadının eşi E.Y'nin (38), daha önceden "kasten yaralama" suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

