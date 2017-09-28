Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Eşi evi terk edince, kayınpederini tüfekle yaraladı

Gaziantep'te, tartıştığı eşinin evi terk ettiği 34 yaşındaki Mehmet U., kahvehane önünde oturan kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan'ı tüfekle vurarak yaradı

Eşi evi terk edince, kayınpederini tüfekle yaraladı

Gaziantep'te, tartıştığı eşinin evi terk ettiği 34 yaşındaki Mehmet U., kahvehane önünde oturan kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan'ı tüfekle vurarak yaradı

28 Eylül 2017 Perşembe 20:18
Eşi evi terk edince, kayınpederini tüfekle yaraladı
banner404

OLAY, öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet U.'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip, baba evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp, mahalledeki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan'a ateş etti. Yaralanan Tahir Koçarslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koçarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
Polis, olay sonrası motosikletle kaçan Mehmet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayınpederGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu
TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
HDP'li eşbaşkan tutuklandı
HDP'li eşbaşkan tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim