Eşi evi terk edince, kayınpederini tüfekle yaraladı

OLAY , öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet U.'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip, baba evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp, mahalledeki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpeder i Tahir Koçarslan'a ateş etti. Yaralanan Tahir Koçarslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koçarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olay sonrası motosikletle kaçan Mehmet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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