Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110232
ALTIN
159.252
DOLAR
3.8564
STERLİN
5.0549
EURO
4.4861
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3 eşek iskeleti bulundu. Eşek etlerinin piyasaya sürülmesinden endişe ediliyor

Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3 eşek iskeleti bulundu. Eşek etlerinin piyasaya sürülmesinden endişe ediliyor

09 Kasım 2017 Perşembe 18:38
Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar
banner404

ARMUTLU köyünün Taşlıtarla mevkiinde üç eşek başı ve kemikleri bulundu. Sabah saatlerinde tarlaya giden bir köylü tarafından bulunan eşek cesetleri tüyler ürpertti. Başları orta yerde bırakılıp etleri sıyrılan hayvanları gören vatandaş durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, üç eşek kafası ve etleri sıyrılmış kemiklerle karşılaştı. Dün kesildiği belirlenen hayvanların kafa ve kemikleri gömülerek imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eşek etlerinin piyasaya sürülmesinden endişe ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirSındırgıEşekEt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşkence değil gelenek! Kadın kıyafeti giydirilen damat...
İşkence değil gelenek! Kadın kıyafeti giydirilen damat...
Fabrikadaki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Fabrikadaki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Gençlerin kavgasına babaları da karıştı! Kan döküldü...
Gençlerin kavgasına babaları da karıştı! Kan döküldü...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim