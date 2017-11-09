Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar

ARMUTLU köyünün Taşlıtarla mevkiinde üç eşek başı ve kemikleri bulundu. Sabah saatlerinde tarlaya giden bir köylü tarafından bulunan eşek cesetleri tüyler ürpertti. Başları orta yerde bırakılıp etleri sıyrılan hayvanları gören vatandaş durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, üç eşek kafası ve etleri sıyrılmış kemiklerle karşılaştı. Dün kesildiği belirlenen hayvanların kafa ve kemikleri gömülerek imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eşek etlerinin piyasaya sürülmesinden endişe ediliyor.
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