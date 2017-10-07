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Erzurum’da akıl almaz olay! Ayı saldırdı, bayılınca…

Erzurum’un İspir İlçesi'nde motosikletle evine giderken ayının saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Fırat Mete, göğsüne aldığı pençe darbesiyle bayıldı. Motosiklete zarar veren ayı uzaklaşırken, yoldan geçenler tarafından bulunan Mete, hastaneye kaldırdı

Erzurum’da akıl almaz olay! Ayı saldırdı, bayılınca…

Erzurum’un İspir İlçesi'nde motosikletle evine giderken ayının saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Fırat Mete, göğsüne aldığı pençe darbesiyle bayıldı. Motosiklete zarar veren ayı uzaklaşırken, yoldan geçenler tarafından bulunan Mete, hastaneye kaldırdı

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:53
Erzurum’da akıl almaz olay! Ayı saldırdı, bayılınca…
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OLAY, dün saat 23.00 sıralarında İspir’e 35 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede, TEDAŞ’ta taşeron işçi olarak çalışan Fırat Mete, hafta sonu olması nedeniyle köydeki evine gitmek için motosikletle yola çıktı. Mahalleye yaklaştığında yolda ayı ve iki yavrusuyla karşılayan Fırat Mete, durup, motosikletinin yönünü çevrirerek  dönmek istedi. Ancak, bu sırada ayı Mete’ye saldırdı. Ayının gelip ön penceleri ile göğsüne vurduğu Fırat Mete, baygınlık geçirdi. Ayı ve yavruları uzaklaşırken, Fırat Mete’yi yoldan geçenler buldu. İspir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mete, yaraları pansuman edildikten sonra taburcu edildi. Bayıldıktan sonra ayının motosikletine zarar verip, kullanılmaz hale getirdiğini belirten Fırat Mete, şöyle dedi:

FOTO: DHA

FOTO: DHA

“Hafta içinde İspir’de kalıyorum. Hafta sonları da ailemin yaşadığı Çamlıkaya’ya gidiyordum. İşlerim biraz uzun sürdü. Geç vakitte eve gitmek üzere motosikletimle yola çıktım. Mahalleye yaklaştığım sırada yolda bir karartı gördüm. Önce ne olduğunu anlamadım. Durdum ve geri geri gitmeye çalıştım. Bu sırada yanında iki yavrusu olan ayı üzerime koşup, ön penceleri ile göğsüme vurdu. Aldığım darbe ile bayılmışım. Kendime geldiğimde birilerinin bana yardım etmeye çalıştığını gördüm. Hastaneye götürdüler. Sağlık durumum iyi. Sadece birkaç yerimde pençe izleri var. Oralara dikiş atılıp, pansuman yapıldı. Ayı beni bayılttıktan sonra öldüğümü sanıp bırakmış. Ama motosikletimi de kullanılmaz hale getirmiş.”

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