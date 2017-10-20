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Erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu, savunması "pes" dedirtti

Eskişehir'de 17 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunan erkek öğretmen, "Konuşmaları yetişkin insan gibiydi." diyerek kendisini savundu. Öğretmene 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu, savunması "pes" dedirtti

Eskişehir'de 17 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunan erkek öğretmen, "Konuşmaları yetişkin insan gibiydi." diyerek kendisini savundu. Öğretmene 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi

20 Ekim 2017 Cuma 18:28
Erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu, savunması "pes" dedirtti
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ESKİŞEHİR'DE özel ders verdiği 17 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan matematik öğretmeni S.Y., 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Eskişehir'de 2014-2016 yılları arasında özel matematik dersi verdiği erkek öğrencisi B.Ş.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen S.Y. 'nin yargılanmasına bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasıyla devam edildi.

"KONUŞMALARI YETİŞKİN İNSAN GİBİYDİ"

Evli ve 2 çocuk babası Ş.Y., savumasnda şunları söyledi:

B.Ş. ile 2014-2015 yılları arasında bir temasımız, birlikteliğimiz olmadı. 2015 yılında da ben  Eskişehir'de değildim. 2016 Haziran ayında bana mesaj attı. Birkaç kez mesajlaştık. Aralık ayında ilk kez evine gittim. Fiziksel yapısı nedeniyle yaşının küçük olduğu belli değildi. Konuşmaları ve hareketleri yetişkin insan gibiydi. Kesinlikle suç işleme kastım yoktur.

"ÇOCUKLARIM MAĞDUR OLACAK"

Mesaj içeriklerine de bakıldığında bir yetişkin gibi olduğu görülmektedir. Benim 2 tane çocuğum vardır. Çocuklarım mağdur olacaktır. Mağdur olmaması için beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Tutuklu olmam nedeniyle çocuklarım mağdurdur. Pişmanım. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, öğretmen S.Y.'yi 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirCinsel Istismar
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