Erkan Petekkaya kaza geçirdi

ÜNLÜ oyuncu Erkan Petekkaya , bugün bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza atlattı. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Erkan Petekkaya'nın bir süre setlerden uzak kalacağı öğrenildi.

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