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Eren Bülbül’ü şehit eden terörist yakalandı!

PKK’ın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı

Eren Bülbül’ü şehit eden terörist yakalandı!

PKK’ın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı

24 Ekim 2017 Salı 19:09
Eren Bülbül’ü şehit eden terörist yakalandı!
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EDİNİLEN bilgilere göre bölücü terör örgütü üyesinin Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’üm şehit olduğu saldırıya katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan PKK’lı ile alakalı ise Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “23.10.2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKEren Bülbül
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