Erdoğan’dan CHP’ye sert eleştiri

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye insan hakları suçlamasında bulunanlara cevap verdi.

"Maktullerin değil de katillerin hakları ile ilgilenen bu anlayış bizi üzüyor"

15 Temmuz’da öldürülen darbecilerin hepsinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini kaydeden Erdoğan, "Karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Buna karşı Türkiye tam tersi bir suçlama ile karşı karşıyadır. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, hayatları tehlikeye atılan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sempati, hadiselerin bastırılmasının ardından darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir. 15 Temmuz gecesi veya hemen ertesi gün demokrasiden, insan haklarından, meşru siyasi iradeden ve seçilmiş hükümetten yana tavır almalarını beklediğimiz pek çok ülkenin derin bir sessizliğe bürünmesinden rahatsız olduk. Özellikle Batılı hükümetlerin yetkililerinden, kurum temsilcilerinden, darbeciler tarafından öldürülen, yaralanan, hakları ihlal edilen vatandaşlarımızla ilgili samimi en küçük bir üzüntü beyanı, endişe ifadesi hala duymuş değiliz. Darbeciler başta olmak üzere teröristlerin davalarıyla, cezaevi şartları ile ilgili sayısız taleple karşılaştık, karşılaşıyoruz. Maktullerin değil de katillerin hakları ile ilgilenen bu anlayış bizi üzüyor. Teröristlere gösterilen şefkati, onların tehdit ettiği, katlettiği, mağdur ettiği masumlardan esirgeyen bir insan hakları anlayışını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Kusura bakmayın bizde de yargı var"

Büyükada operasyonu ve ele geçirilen ajanlarla ilgili konuşan Erdoğan, "15 Temmuz arifesinde de Büyükada’da otelde proje çalışmalarını yürüttüler, bunda da aynı şekilde adada proje çalışmalarını yürüttüler. Polisimiz oraya yaptığı baskında bunları yakalayınca son G-20 toplantısında bana bunu soruyorlar. ‘İstanbul’da gazetecileri tutukladınız’ diyorlar. Onların gazeteci olduğunu size kim söylüyor, Onlar ajan ve provokatör. Baskında masanın üzerinde ne tür haritalar, projeler olduğunu polisimiz tespit etti. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz, bizde de yargı var. Yargı ne kararı verirse o karara herkes uyacak. Ben 4 bin 500 dosya teslim ettim size, sorduğum zaman bunun akıbetini, ‘bizde yargı var, yargı ne karar verirse o’ diyorsunuz. Şuanda yargıya giden bir tane dosya yok. Amerika’ya FETÖ ile ilgili 85 koli teslim ettik. Şuana kadar aldığımız bir netice yok. Hani nerede insan hakları. Keyfe keder. Bizimle alakalı olduğu zaman ‘yargı var.’ Kusura bakmayın bizde de yargı var" şeklinde konuştu.

"Darbecilere karşı değil, darbecilerin, teröristlere karşı değil, teröristlerin safında yer alan anamuhalefet"

Yaşanan darbe teşebbüsüne ve terör saldırılarına rağmen Türkiye’nin insan haklarından, özgürlüklerden taviz vermeyen bir ülke olduğunu, Türkiye’yi yakından tanıyan vicdan ve ahlak sahibi herkesin çok iyi bildiğinin altını çizen Erdoğan, anamuhalefet partisini şu sözlerle eleştirdi:

"Buna karşılık sadece ideolojik saplantıları, siyasi ihtirasları sebebiyle dış dünyaya kendi ülkesini karalayan bir anamuhalefetin bulunmasını en büyük zaafımız olduğunu huzurlarımızda itiraf ediyorum. Darbecilere karşı değil, darbecilerin, teröristlere karşı değil, teröristlerin safında yer alan anamuhalefetimize en güzel cevabı her seçim sandığında milletimiz veriyor."

OHAL’in ne zaman kaldırılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL’i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL’i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL’i kaldırmayı beklemesin" dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL uygulamasına yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek OHAL’in ne zaman sona ereceğini açıkladı.

"Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL’i kaldırmayı beklemesin"

OHAL’in ne zaman kaldırılacağının sorulduğunu belirten Erdoğan, "Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL’i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL’i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL’i kaldırmayı beklemesin. İşte Fransa. Fransa’da devlete darbe mi yaptılar. Teröristler 15-20 Fransız vatandaşını öldürdü. Biz bugüne kadar 40 bine varan vatandaşımızı kaybettik. Kimse bunu sormuyor. 15 Temmuz’da devlete yapılan darbe girişimine karşı beyefendiler bizden hemen OHAL’in kaldırılmasını bekliyor" dedi.

Son 1 yıl içinde terörün üzerine gidildiğini ve anladıkları dilden konuştuklarını söyleyen Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz dağ taş demiyor. Sonuna kadar bu işi bu şekilde götüreceğiz. Buradan bu neticeyi alacağız Allah’ın izni ile. Ne askerimizin, ne polisimizin, ne jandarmamızın içinde en ufak bir ayrımcılık istemiyoruz. Onların birliğini beraberliğini ülkemizin huzuru ve refahı için çok önemsiyoruz. Şuanda onun üzerinde çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Bunu başardığımız andan itibaren, Allah’ın izni ile çok sürmez. Nasıl Fırat Kalkanı Harekatında başarılı netice aldıysak içeride de bu başarılı neticeleri almaya devam edeceğiz. Buralarda kim ki ülkemizi taciz ediyorsa bilsin ki anında angajman kuralları uygulanır ve yaptıklarını ağır ödetiriz. Geçmişte kapısının önünden dahi geçilmeye korkulan polis, jandarma karakollarının vatandaşlarımızın rahatça haklarını aradıkları güven yuvası haline biz getirdik" diye konuştu.