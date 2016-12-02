Erdoğan ve Yıldırım cuma namazını birlikte kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını birlikte kıldı.

Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, buradan Esenboğa Havalimanı içindeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan ve Yıldırım'a, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekiller eşlik etti.

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