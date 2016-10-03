Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Ramazan Akdağ ve Hafsa Nur Bozkurt’un nikah şahitliğini yaptı

ATO Congresium'da düzenlenen Akdağ ve Bozkurt çiftinin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile gelinin dedesi Ahmet Namlı yaptı. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve bazı bakanlarını yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın ardından evlilik cüzdanını gelin Hafsa Nur Bozkurt'a verdi.