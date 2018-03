Erdoğan kürsüde konuşurken ilginç olay

15 Temmuz anma töreninde konuşan Erdoğan kürsüdeyken, bir anda sahneye çıkan çocuk Cumhurbaşkanına sarıldı. Çocuğun sarıldığı Erdoğan konuşmasına devam etmeye çalıştı, ama sonra biraz ara verip küçük çocuğun başını okşadı.

O anlar salonda duygusal bir hava yarattı

Konuşmasında 15 Temmuz'da darbecilere karşı çıkan Safiye Bayat'tan bahseden Erdoğan, "Ulan terbiyesizler karşınızda tek başına bir bayan var. Elinde silah mı var? Hiçbir şey yok. O haliyle geliyor siz onunla ölümle tehdit ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kast etmeye kadar getirdiler. Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye’yi esir alacaklarını zannettiler" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için ne kadar hamd etsem azdır. Allahıma bana böyle bir millete hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır.

Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kast etmeye kadar getirdiler. Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye’yi esir alacaklarını zannettiler.

Bu, haktan nasibini almamış olanlar milletimizle aramızdaki rabıtayı göremedikleri için silah kullanarak ülkeyi teslim almaya çalıştılar.

Bu alçakla o gece kendilerince her şeyi hesap etmişler sadece Allah’ın hesabının tüm hesapların üzerinde olacağını düşünememişler. Sokağa adım attıkları andan itibaren planları bozuldu.

15 Temmuz gecesine dair öyle hatıralar var ki üzerimizdeki yükün ağırlaştıkça ağırlaştığını hissediyoruz.

Az önce Adanalı babayı dinledik. 2 evladı özel harekatta şehit oldu. O gün orada 53 şehidimiz var. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun.

Ömer Halisdemir kardeşimin eşi “rabbim bize de bu şahadeti nasip edecek mi?” diye ağlıyordu. Mesele bu. Rabbim bizlere inşallah aynı yolda şahadeti nasip etsin.

Biz Allah yolunda dinimiz, milletimiz, vatanımızı için her an ölmeye hazır ta en başında kefenimizi giydik yola böyle çıktık.

Safiye kardeşimizin görüntülerini izlediniz. Ulan terbiyesizler karşınızda tek başına bir bayan var. Elinde silah mı var? Hiçbir şey yok. O haliyle geliyor siz onunla ölümle tehdit ediyorsunuz.

Ne oldu? Yürek meselesi bu yürek kürek değil. Mesele bu.

Şehitlerimizi unutmayacağız unutturmayacağız. Onları hatırladıkça geleceğe olan güvenimiz artıyor artacak.

Ve şahadete inanmak onu yaşamak. O konuşulmaz yaşanır. İşte o çok önemli. Ve bu milletin tarihinde bu var bunda soran da o olacak.

Dünyanın hiçbir yerinde buna İslam dünyası da dahil askerine Mehmet diyen kimse yoktur.

Ecdadımız askerine aslında küçük Muhammed anlamında Mehmet demiştir. Ve Mehmetçik ile de küçük Muhammed. Bu anlama getirmiştir.

Askerimizin işte böyle bir güzelliği böyle bir özelliği var. Onun için bizim Mehmetçiğimiz farklı.

Onun için de ordumuzun yeri konumu çok farklı.

Bundan sonra ülkemizde hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır.

Milletimiz bir daha asla Fetö gibi inancını eğitimi sömürerek zehrini zerk etmek isteyen örgütlere izin vermeyecektir.

Gördük ki ya olacağız ya öleceğiz.

Bu millet 15 Temmuz’da şahlanışını ifade etmiştir.

Bizim bizden başka dostumuz yok. İşte görüyoruz ABD’de metroda 15 temmuzla ilgili ilanlara beyefendiler müsaade etmiyor. Benzer şeyleri Avrupa’da yaşıyoruz.

Lafa geldiğinde düşünce özgürlüğünden bahsediyorlar. Ne özgürlüğü?

Biz 15 temmuzda darbeyle karşı karşıya kaldık. Üç gün Hamburg’u yakıp yıktılar. Ya işte böyle. Bumerang gibi. Ve o teröristlerin içinde de aynen buradan kalkıp Almanya’ya giden PKK teröristleri vardı.

O paçavralarıyla beraber kortejin içinde yer alanları gördük. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Batı bize “hani belge” diyor. Daha ne belgesi olacak 249 şehidim var ne belgesinden bahsediyorsun.

Ve şu anda da yargıda bunlar yargılanıyor. Hukuk bunlarla ilgili gerekli kararı verecektir.

Ve söyledikleri ne biliyor musunuz “ama” diyorlar “bunlar bizi tatmin etmiyor.” Siz buraya kaçıp gelenleri Türkiye’ye gönderin de Türk mahkemelerinde bunların yargılanması gerekir. Alman mahkemelerinde değil.

Bunu bizzat Merkel’in kendisine söyledim son gidişte. Sizin değil bizim mahkemelerde yargılanması gerekir.

Bize gelip çifte vatandaş birini istiyorsun. Niye? Tutuklandı. Suçu burada işlemiş.

Milletimi demokrasi nöbetine davet ediyorum. 15 Temmuz’u unutmamak için bu nöbetleri her yıl tekrarlamak çok önemli.

15 Temmuz’u her kademedeki eğitim kurumlarında işlemeli zihinlere nakşetmeliyiz.