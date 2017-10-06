Erdoğan: İstifa etmek de bir davadır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak referandumuna ilişkin olarak, Barzani ve avanesinin tek çaresinin “bu işten çekilmek” olduğunu belirterek aksi hâlde takvimin işleyeceğini söyledi. İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, söz konusu referandumun hiçbir hukuki zemininin olmadığını, Ferderal parlamentodan da onay alamayacağını belirtti.

IKBY’nin geri adım atması için Türkiye’nin belirlediği bir süre, bir takvim var mı?

Biz yol haritamıza devam edeceğiz. Bu çerçevede ilgili bakanlarımız, ilgili birimlerimiz çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyorlar.

K.Irak’tan yumuşama sinyali alıyor musunuz?

Henüz öyle bir şey almadık.

Alt seviyede olsa IKYB ile bir temas var mı?

Bizim o tür bir temas gayretimiz yanlış olur.

Peki onlardan bir temas talebi var mı?

Talebin hangi seviyede geleceği önemli.

REFERANDUM İPTAL EDİLECEK

Barzani hangi adımı atarsa, ne yaparsa Türkiye’yi tatmin eder?

Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok... Mesela, durumu koşulları tamamen farklı olan Kosova’nın durumuna bakın. Kosova, şu anda 114 ülke tanınmasına rağmen, hâlâ ‘Devletim’ diyemiyor. Kaldı ki Kosova’yı ilk tanıyan ülke ABD, ikinci ülke de saniye farkıyla Türkiye olmuştur. Buna rağmen hâlen ‘Devletim’ diyemiyorlar. IKYB’nin yaptığı işe ise İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi hâlde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız.

Suriye’yi de içine alan stratejik iş birliği olabilir mi?

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’deydi. Üçlü mekanizmayı nasıl çalıştıracağımızı görüştük. Bu konuda yol haritamız var. Önümüzdeki günlerde ilgili birimlerimizin nasıl adımlar attığını göreceksiniz. Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içeride ve dışarıda, görev paylaşımı yapıldı. Dışarıyı Rusya, içeriyi Türkiye güvence altına alacak. Cerablus’ta Rai’de bunu nasıl başardıysak, oraya 100 bin insan geri döndüyse, aynı adımlar İdlib’de de atılacak. TSK İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak.

BARZANİ’YE GAZ VERDİLER

Bölgedeki Kürtlerin İsrail’in 1948’deki durumunu yaşadıklarını iddia edenler var. Uzun vadede sınırımızda İsrail türü bir proje söz konusu olabilir mi?

Biz ne dedik daha önce? Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız! Bunun ilki Suriye’nin kuzeyi. Bunu biz ABD’ye de söyledik. Sayın Trump’la açık net konuştuk. Güneyimizde öyle bir şey olursa kesin müdahale ederiz dedik. Şu anda aynı şey Kuzey Irak için de geçerlidir. Dolayısıyla aklını başına alıp bu sevdadan vaz geçecek. Oradaki yerel yönetim ne oldu da böyle bir şeyin içine girdi? Muhtemelen, verdiler gazı o da bu yola girdi.

Kerkük meselesi referandumda tahrik meselesi oldu...

IKYB Kerkük’le ilgili olarak ‘burası benim’ havası oluşturmak istedi. Hâlbuki oralar özellikli bölgelerdir. Orada bir defa Türkmenler var, ama iyi biliyoruz ki Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok. Şu anda orada işgalci konumundalar. Irak, İran’la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız.

BAŞKA TOPRAKLARDA GÖZÜMÜZ YOK

Daha kontrol edilebilir hâle gelmesi için, sınırın dağların öbür tarafına uzatılması gündeme gelebilir mi?

Biz mevcut sınırların korunması gayreti içindeyiz. Başkalarının toprağında gözümüz yok.

Yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” dediniz. Belli bir rutinle mi ilerleyecek istifalar?

Biz, rutin, alışılmış, sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir.

Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Eğer hakikaten illerde ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir. Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?

İSTİFA ETMEK DE BİR DAVADIR

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, birçok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

Peki bu kategoride olan belediyeler belirlendi mi efendim?

Hayır, öyle bir şey olmaz. Biz, bazı şeyler önümüze geldiği zaman, ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. Kaldı ki 2019’un Mart’ında yerel seçimler yapılacak. Dolayısıyla biz hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle değil diğer siyasi partilerle ilgili de İçişleri Bakanlığımıza şikâyetler geliyor.

Meral Akşener’in milliyetçi tabanda belli bir hareket getireceği iddialarına ne diyorsunuz?

Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok.

AVRUPALILAR AHIMIZI ALDI

AB’nin çöküş sürecinde mi? Bir taraftan Orta Doğu’yu şekillendirmeye çalışıyorlar ama AB ülkeleri bölünmeye sanki daha yakın gibi görünüyor?

Avrupa Birliği çok ciddi sancılar yaşıyor. Bizim ahımızı aldılar. Onun için iflah olmazlar.

Almanya ekseninde Türkiye’nin AB sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tavrımız belli. Biz ne dedik? Minderden kaçan biz olmayacağız. Biz sabırlıyız.

Kuzey Irak’la ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni bir açıklama geldi. Diyor ki: Biz vanaların kapatılmasına karşıyız, zira böyle bir yola giderse bu petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur.

Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı.

BARZANİ’YE KÖTÜ HABER

Hava sahası da sınır da kapanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de ve Irak’ta oynanan bölme, parçalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacının, Türkiye’yi güneyden kuşatmak olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleriyle Beştepe’de bir araya gelen Erdoğan, Türkiye’nin içinde bulunduğu kadim coğrafyanın sancılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek şöyle konuştu: Kartların yeniden karıldığı, haritaların yeniden masaya konulduğu bir sürecin içindeyiz. Bölgemize yönelik bu kanlı senaryonun önündeki en büyük engel hiç şüphesiz Türkiye’dir. Dış politikada etkin Türkiye, ‘Kurulan tezgâhları, sahiplerinin başına geçiren ülke’ demektir.

Kuzey Irak’taki tartışmalı referandumu da değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti: Referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir, sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl çıkacaksın? Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı.

Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?

Sana bu aklı kim veriyor? Sadece arkanda İsrail var. Sağ tarafına Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı’nı almışsın, sol tarafına da bir başka Yahudi’yi almışsın ve onlarla beraber masa üstünde çalışma yapıyorsun. Onlar sana dost değil, dost değil. Onlar bugün senin yanında olur, yarın yok olurlar. Sen bize bakacaksın.