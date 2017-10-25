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Erdoğan'ın talimatıyla adım atıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çökertilen milli işletim sistemi Pardus yapılanmasının tekrar ayağa kaldırıldığını belirtti

Erdoğan'ın talimatıyla adım atıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çökertilen milli işletim sistemi Pardus yapılanmasının tekrar ayağa kaldırıldığını belirtti

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:34
Erdoğan'ın talimatıyla adım atıldı
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TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlattıklarını ve  Pardus tekrar ayağa kaldırdıklarını açıkladı. Ergin, bu alandaki dönüşüm çabalarının gönül katılım ve özel sektörün de sorumluluk almasıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 
Pardus etiketi altında çeşitli çözümler sunduklarını, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini belirten  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, "2011-2013 döneminde malum yapının müthiş gayretleriyle TÜBİTAK'taki Pardus yapılanması tamamen çökmüştü. 2014'te bunu ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.Ergin, açık kaynak koduyla sadece tüketici olmaktan çıkılacağını ve üretici konumuna geçileceğine işaret etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTürkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma KurumuTÜBİTAK
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