Erdoğan'ın talimatıyla adım atıldı

TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlattıklarını ve Pardus tekrar ayağa kaldırdıklarını açıkladı. Ergin, bu alandaki dönüşüm çabalarının gönül katılım ve özel sektörün de sorumluluk almasıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Pardus etiketi altında çeşitli çözümler sunduklarını, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini belirten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, "2011-2013 döneminde malum yapının müthiş gayretleriyle TÜBİTAK'taki Pardus yapılanması tamamen çökmüştü. 2014'te bunu ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.Ergin, açık kaynak koduyla sadece tüketici olmaktan çıkılacağını ve üretici konumuna geçileceğine işaret etti.

