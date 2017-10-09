Erdoğan'ın "rezil ettik" dediği Ayder için TOKİ herekete geçti

Erdoğan'ın "rezil ettik" dediği Ayder Yaylası için TOKİ harekete geçti. Ayder'i yenilemek ve korumak için kamu, özel sektör, üniversite, STK ve yöre insanlarının katılımı ile Arama Konferansı yapacak