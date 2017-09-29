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Erdoğan'ın "papaz takası" teklifine ABD'den cevap geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papaz Brunson ile Gülen'in takas edilmeleri önerisini "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum." diye cevapladı

Erdoğan'ın "papaz takası" teklifine ABD'den cevap geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papaz Brunson ile Gülen'in takas edilmeleri önerisini "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum." diye cevapladı

29 Eylül 2017 Cuma 11:09
Erdoğan'ın "papaz takası" teklifine ABD'den cevap geldi
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ABD  Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın  Türkiye'de yaklaşık bir yıldır hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fethullah Gülen'in 'takas edilmeleri' hakkındaki önerisi ile ilgili olarak "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum." dedi.

GÜLEN'İN İADESİNDE BİR GELİŞME YOK

Nauert, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin Türk hükümeti tarafından 'birkaç kez yapıldığını' kaydettikten sonra "Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson'a gelince, Papaz Brunson'ı yurduna getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda,  BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi.  Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son  Eylül 18'de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O  Türkiye'de haksız yere hapsedildi." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"400 dönüm arazi  Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber 'dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz' diyorlar. Ama  Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Ondan sonra kalkıyorlar 'filanca papazı bize verin.' Bir papaz da siz de var siz de onu bize verin. 'Sen onu karıştırma.' Ne demek siz de yargı var biz de yok mu?"

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ABD Dışişleri BakanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanPapaz BrunsonFetullah Gülen
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