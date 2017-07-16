Erdoğan, gün doğarken ilan etti

ANKARA'DA gece TBMM'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Beştepe'ye geçti. Külliye'deki Millet Camii'nde Sabah namazı kılan Erdoğan, şehit aileleriyle birlikte Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Külliye'nin bahçesinde toplanan on binlerce kişiyi selamlayan Erdoğan, kalabalığa seslendi. "Destanların tek bir kahramanı olur, 15 Temmuz'un milyonlarca kahramanı var. 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız ne de bizden sonraki nesile unutturacağız. O geceye çamur atma çabası içindeler" dedi.

OHAL'in tekrar uzatılacağını ilan eden Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:Salı günü başlayan ve bu gece saat 24.00’e kadar devam edecek programlarla şehitlerimizi anıyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak ilan ettiğimiz 15 Temmuz’u unutturmama sözümüzde kararlıyız. Ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.

Bugün nasıl Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşını nasıl unutmuyorsak, bunlardan gereken dersleri çıkarıyorsak 15 Temmuz’u da öyle görüyoruz. Aslında destanların tek bir kahramanı olur 15 Temmuz’unsa milyonlarca kahramanı var. Bizim yaptığımız tek şey, o gece milletimizle birlikte olmaktı. O gece milletimizle kol kola kafa kafaya FETÖ’cü hainlere ve onları kullanan güçlere meydan okuduğumuz için bugün buradayız. Bu cesareti gösteremeyenler, kontrolü darbe iftirasıyla 15 Temmuz’u gölgelemenin, o gece verilen çabaya çamur atmanın çabası içindeler. VİP’de tanklar dururken pazarlık bitiyor, tanklar çekiliyor ve beyefendi Bakırköy Belediyesinde misafir ediliyor

OHAL'İ UZATACAĞIZ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Olağanüstü Hal’in uzatılması talep edeceğiz. Olağanüstü hal, ne olacaktı. İstedikleri gibi at oynatmaya devam mı edeceklerdi. İnşallah yarın MGK toplantımız var. Bu konuyu görüşeceğiz, hükümetimize OHAL’in tekrar uzatılması teklifini yapacağız. Dünyanın değişik yerlerinde, eyaletlerde bakıyorsunuz herhangi bir olayda rahatlıkla OHAL kararı alabiliyorlar. Fransa’da teröristler 10-15 kişiyi öldürdü hemen ardından 1 yıl OHAL kararı verildi. Burada bizim devletimizi yıkmaya teşebbüs ediyorlar. 250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Biz bu kararı verirken George’ye, Hans’a mı soracağız.

Parlamenter hukuk sistem içinde parlamentomuzdan gelir geçerse bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. Bu kadar açık söylüyorum. 250 şehidimizin ruhaniyetinin hesabını veremeyiz. 2 bin 193 gazimizin acılarını çekemeyiz. Geçenlerde GATA’ya ziyarete gittim. Tüm bunlar ortada vaka biz hala acaba George, Hans ne der bunu düşünüyoruz. Ne yaparsan yap AB’nin tavrı ortada, 54 yıl geçti hala bunlar bizimle dalga geçiyor. Vize uygulaması dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili şu kadar para vereceğiz derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çaresi yok. O gece canları pahasına sokaklara dökülen milyonları görmeyenler, FETÖ’den, PKK’dan tutuklananların hakları için adeta kendilerini parçalıyorlar. En son Hamburg G-20’de hala onları soruyorlar 250 şehidimizi, gazilerimizi sormuyorlar. Acaba İstanbul’da sadece Anadolu yakasında niye 1 milyon insan toplandı.

FETÖ'CÜLER TEK TİP ELBİSE İLE MAHKEMEYE GÖTÜRÜLECEK

Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Bizim Hatay’da Türkmenlere gönderdiğimiz yardımların FETÖ’cülerin talimatıyla önünü kesiyorlar. Bunu yapma hakları da yok. Şimdi içeride ve bunun hesabını verecekler bu işin lamı cimi yok. Şuanda yargıda keyifleri yerinde. Orada mağdur, mazlum şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Sayın Başbakan, Adalet Bakanı burada, bunları artık Guantanamo’da olduğu gibi özel elbise gönderip mahkemelere göndereceğiz. O mağdur, o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım. 15 Temmuz’u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir tutum sergilediğini de unutmayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Bunun siyaset değil, vatan meselesi olduğunu görerek en başından beri bunun içinde yer alanları da unutmayacağız. Başta MHP Lideri olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında darbecilerin yolu açmasıyla kendilerini güvenli yerlere atıp çay kahve eşliğinde televizyon izleyenleri de unutmayacağız. Özel oturumda bile hala ortalığı karıştırma çabası içindeler. Hakkındaki belgeleri temizlemek için çok daha fazla vakit geçirmen lazım. Türk milletinin hala varlık yokluk mücadelesi verdiği dönemde teröristlerle kol kola. ‘Hasta olduğu için çıkarmakta fayda var’ denen kişi şimdi bu yolları nasıl yürüyor. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Bunlar hasta falan değil. Türkiye düşmanlarıyla aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz.

İÇERİDEKİ HİNLERİ DE YENME FIRSATI VERDİ

15 Temmuz’un sadece dışarıdaki düşmanları değil, aynı zamanda içerideki hainleri de görme fırsatı sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Türk milleti tarih boyunca hiçbir mücadeleden kaçmamıştır. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ’cü hainler, he PKK’lı katil sürüsü, ne DEAŞ’lı katil sürüsü ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacak.

AB'YE MASAJ KENDİ BAĞIMIZI KENDİMİZ KESECEĞİZ

Ne yaparsan yap Avrupa Birliğinin tavrı ortada... 54 yıl geçti, 54 yıl, hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu işin çaresi yok.Hamburg'daki G20 zirvesinde bize hala tutuklanan FETÖ'cüleri soruyarlar, 250 şehidi sormuyorlar.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz’da canını hiçe sayan demokrasi kahramanlarına selam yollayan Erdoğan "Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara, helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara, yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara, helal osun Çanakkale ruhunu yaşatanlara, yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara, selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara, helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara, yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun ‘Kefenim sırtımda’ diyerek yola koyulanlara, helal olsun gövdesini kurşunlara siper eden yiğitlere, yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara" ifadelerini kaydetti.