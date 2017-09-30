Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
'Herkes mutlaka Hepatit C testi yaptırmalı'
'Herkes mutlaka Hepatit C testi...
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
banner468

Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü

Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü

30 Eylül 2017 Cumartesi 19:30
Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum ziyareti sırasında Perşembe günü Iğdır'da poliklinikte görev yaptığı esnada bıçaklanan Yarımoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Halen Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yarımoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yarımoğlu'nun psikolojik sorunları olan bir hasta tarafından bıçaklanması, başta sağlık camiası olmak üzere toplumda büyük üzüntüye yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu üzücü olayın başından beri takipçisi olduğu kaydedildi.

Görev başındayken göğüs ve karın bölgesinden bıçaklanan Yarımoğlu, Iğdır'daki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledilmişti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBıçaklı SaldırıSağlık Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tek millet, tek bayrak, tek vatan yolumuza devam edeceğiz'
'Tek millet, tek bayrak, tek vatan yolumuza devam edeceğiz'
'Terör örgütüne en ağır darbe vurulmuştur'
'Terör örgütüne en ağır darbe vurulmuştur'
Nemrut Krater Gölü'nde su sporları yaptılar
Nemrut Krater Gölü'nde su sporları yaptılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim