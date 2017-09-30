Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum ziyareti sırasında Perşembe günü Iğdır'da poliklinikte görev yaptığı esnada bıçaklanan Yarımoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.
Halen Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yarımoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yarımoğlu'nun psikolojik sorunları olan bir hasta tarafından bıçaklanması, başta sağlık camiası olmak üzere toplumda büyük üzüntüye yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu üzücü olayın başından beri takipçisi olduğu kaydedildi.
Görev başındayken göğüs ve karın bölgesinden bıçaklanan Yarımoğlu, Iğdır'daki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledilmişti.
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