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Erdoğan devreye girdi! 2 başkan gitti, sırada 4'ü var

İstanbul'da Kadir Topbaş'ın ardından dün de Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş görevi bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize ayak uyduramayanlar gidecek. Millet nezdinde karşılığı olan, çalışan isimlerle yola devam edeceğiz. 2019 seçimleri çok önemli. Teşkilatlarda yaşanan değişim süreci, yerel yönetimlere de sirayet edecek" demişti

Erdoğan devreye girdi! 2 başkan gitti, sırada 4'ü var

İstanbul'da Kadir Topbaş'ın ardından dün de Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş görevi bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize ayak uyduramayanlar gidecek. Millet nezdinde karşılığı olan, çalışan isimlerle yola devam edeceğiz. 2019 seçimleri çok önemli. Teşkilatlarda yaşanan değişim süreci, yerel yönetimlere de sirayet edecek" demişti

03 Ekim 2017 Salı 08:45
Erdoğan devreye girdi! 2 başkan gitti, sırada 4'ü var
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, İstanbul’da Topbaş’la ilgili işletilen istifa sürecinin 2’si büyükşehir olmak üzere 5 AK Partili belediye için de uygulanacağını söylediği öğrenildi.
Erdoğan’ın başkanlığında, geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında kongre süreci değerlendirilirken, bazı belediyelerle yaşanan performans düşüklüğü gündeme geldi. AK Parti kulislerinde bugüne kadar en az 3 belediye başkanının istifa ettirilerek, 2019 seçimlerine yeni isimlerle gidileceği konuşuluyordu. Ancak MKYK toplantısında Erdoğan, ilk kez isim vererek 5 belediye başkanının değişebileceğini ifade etti.
Erdoğan’ın, İstanbul’da Topbaş’la ilgili işletilen istifa sürecinin 2’si büyükşehir olmak üzere 5 AK Partili belediye için de uygulanacağını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre MKYK’da, tüm il-ilçe başkanlıkları için titiz bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize ayak uyduramayanlar gidecek. Millet nezdinde karşılığı olan, çalışan isimlerle yola devam edeceğiz. 2019 seçimleri çok önemli. Teşkilatlarda yaşanan değişim süreci, yerel yönetimlere de sirayet edecek. Teşkilat başkanlığımız ve yerel yönetimler başkanlığımız bu konuda bir çalışma yaptılar. Metal yorgunluğu derken bunu sadece teşkilatlar için demiyoruz, belediye başkanlarından da yola devam edemeyeceklerimiz var. İstanbul’daki süreci, başarısız ve performansı düşük olan belediyelerde de işleteceğiz. Seçimlerden kiminle başarılı çıkacaksak, onlarla çalışacağız. Aşama aşama bu süreç işletilecek” diye konuştu.

DÜZCE’DE İSTİFA

Cumhurbaşkanının, MKYK’da isim vererek duyurduğu başkanlardan biri olan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, istifa ettiğini duyurdu. Damadı FETÖ’den tutuklanan Mehmet Keleş, geçen yıl, 650 bin TL’ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere “Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?” demişti. Keleş, açıklamasında “Birileri de beni ve partimi yıpratmak için her türlü iftirayı üretmekle meşgul oldular. Bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için görevimden istifa ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanBaşkanKadir Topbaş
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