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Erdoğan dayanışma maçı öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı" öncesi Vodafone Arena'da yaptığı açıklamada tek millet vurgusu yaptı

Erdoğan dayanışma maçı öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı" öncesi Vodafone Arena'da yaptığı açıklamada tek millet vurgusu yaptı

22 Aralık 2016 Perşembe 19:10
Erdoğan dayanışma maçı öncesinde konuştu
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SON dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesi, bu akşam Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılımıyla "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda Vodafone Arena’da yapılacak maç öncesi Kuran-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Sevgili İstanbullular. Değerli polis kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37'si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Önceki gece de Ankara'da Rus Elçi'si Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de El Bab'da 15 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ'lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü" dedi.
"Biz tek milletiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 1,5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tüm sponsor firmalara özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." 
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Son Güncelleme: 22.12.2016 19:50
Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar KarmasıVodafone ArenaCumhurbaşkanı Erdoğan
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