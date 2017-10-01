Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun

ERDOĞAN, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaştı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.
"HER AN HER ŞEYE HAZIR OLALIM"
Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.
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