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Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini açıkladı

Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini açıkladı

01 Ekim 2017 Pazar 19:59
Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun
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ERDOĞAN, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaştı.
 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.
 
"HER AN HER ŞEYE HAZIR OLALIM"
 
Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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