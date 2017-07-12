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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Erdoğan'dan BBC muhabirine canlı yayında fırça

BBC'ye mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerine sorulan bir soruya ilişkin 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" cevabını verdi

Erdoğan'dan BBC muhabirine canlı yayında fırça

BBC'ye mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerine sorulan bir soruya ilişkin 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" cevabını verdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
Erdoğan'dan BBC muhabirine canlı yayında fırça
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BBC’de Zeinab Badawi’nin HARDtalk programına konuk olan Erdoğan, muhabirin darbe girişiminin ardından yaklaşık 160 medya kuruluşunun kapatıldığını ve 2 bin 500 gazeteci ya da medya çalışanının işsiz kaldığını hatırlatması üzerine rakamlara karşı çıkarak tepki gösterdi.
Türkiye’de kimsenin gazetecilikten tutuklanmadığı iddiasını bir kez daha tekrarlayan Erdoğan, “Görüyor musun, benden daha çok konuşuyorsun, benden daha çok özgürlüğün var. Bana da özgürlük hakkı vermiyorsun şimdi. Benimle röportaj yapıyorsun ama bana konuşma fırsatı tanımıyorsun” diyerek muhabiri ‘azarladı.’
‘Onların basın kartları yok ki’
Hapisteki gazetecilerin gazeteci sıfatına sahip olmadığını ve terör örgütleriyle bağının bulunduğunu savunan Erdoğan, bunlardan bir kısmının ATM’lere saldırdığı ve soygun yaptığı için tutuklandığını ileri sürerek, “Muhalif gazeteciler benim hakkımda hakaret içeren bir dolu yazı yazıyor. Son olarak bunu yürüyüşte de yaptılar. Hakaret eden yazılar hala var” dedi.
Şu anda hapiste iki gazetecinin olduğunu iddia eden Erdoğan, gazeteci olmanın kurallarını yeniden yazdı: “Onların kurum kartları var, resmi basın kartları yok ki, kurum kartlarıyla gazeteci olduklarını iddia ediyorlar. Dediğiniz 170 rakamı yalan. Bunu defalarca söyledik” diye konuştu.
‘Sonra gazeteciyim diye iltica talep ediyorlar’
Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar yargıya, orduya, polise ve medyaya sızdılar. Çete olarak örgütlenip darbeyi de böyle yaptılar. Hükümeti devirmek için beraber çalışıyorlar, sonra da kendilerini kurtarmak için gazeteciyim diye iltica talep ediyorlar. Bunu kabul etmeyiz. Bu konuda söylenen ve yazılan hiçbir şeyden korkmuyoruz.”

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