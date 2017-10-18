Erdoğan'dan Barzani'ye tokat gibi sözler: Senin ne işin var Kerkük'te

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluşmasında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken IKBY lideri Barzani'ye sert ifadelerle yüklendi: Kalkıyor, Kerkük benim diyor. Sen hangi hakla ' Kerkük benim' diyorsun? Ne işin var senin Kerkük'te?

"MESELEYİ BU NOKTAYA IKBY GETİRDİ"

İşte Erdoğan'ın Barzani ile ilgili konuşmasından satırbaşları:

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yıllarca birlikte çok güzel işbirliği yaptık. Mali yönden sıkıştılar, 'memurlarımızın maaşını ödeyemiyoruz' dediler. Bizden kredi istediler biz ciddi manada kredi verdik. Bugün Türkiye niye sınır kapısını kapatıyor? Bunu cevabını IKBY'nin vermesi gerekiyor. Bu meseleyi buraya getiren biz değiliz, onlar.

NE İŞİN VAR SENİN KERKÜK'TE?

Kalkıyor, Kerkük benim diyor. Sen hangi hakla ' Kerkük benim' diyorsun? Ne işin var senin Kerkük'te? Biz orada PKK'yı, DEAŞ'ı, Suriye'de YPG'yi orada tasarruf alanında yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz. Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz gereğini de yaparız.

"SÖYLEYE SÖYLEYE GİRİLMEZ BİR GECE ANSIZIN GİRİLİR"

Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz gereğini de yaparız. İdlib'de yaptık mı? Yaptık. Bundan sonra da yaparız. Söyleye söyleye girilmez. Bir gece ansızın girilir."